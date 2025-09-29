Войти
Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС.

«Ростех» представит в Белорусии антиндроновый «Серп-ВС13Д» и еще 30 экспонатов

Госкорпорация «Ростех» впервые представит систему обнаружения и подавления малых беспилотников «Серп-ВС13Д» на международной выставке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Систему «Серп-ВС13Д» покажут на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске. «Серп» создан холдингом «Росэл», который входит в «Ростех». Противодронная система определяет каналы связи и управления беспилотных летательных аппапатов (БПЛА) и отправляет команду на включение подавления в 13 диапазонах частот.

«Решение сочетает функции РЭБ и высокоточного детектора. Комплекс позволяет эффективно нейтрализовать сложные и множественные цели, такие как рои дронов», — заметили представители холдинга «Росэл». Комплексы уже защищают важнейшие объекты критической инфраструктуры России.

Также холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав «Ростеха», покажет Систему контроля воздушного пространства (СКВП). Она способна обнаруживать летательные аппараты, в том числе малоразмерные беспилотники. Концерн «Калашников» продемонстрирует многофункциональный беспилотный комплекс «СКАТ 350 M», предназначенный для разведки местности и сопровождения наземных операций.

Всего российская госкорпорация представит более 30 экспонатов. «Цель нашего участия в выставке — не только продемонстрировать белорусским коллегам и мировой общественности достижения отечественной индустрии, но и наладить крепкие связи для организации сотрудничества», — заметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

В конце июня в «Росэле» заявили, что «Серп-ВС13Д» может противодействовать различным дронам благодаря широкому частотному диапазону.

