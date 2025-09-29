Войти
Польский аналитик: НАТО не способна отразить массированную атаку БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Западная система ПВО не в состоянии отразить массированную атаку российских беспилотников, если она последует. Об этом заявил польский военный аналитик Мацей Коровай.

Бывший сотрудник польской разведки проанализировал прошедшие учения «Запад-2025» и пришел к выводу, что Россия в случае столкновения с войсками НАТО способна заполнить поле боя «тысячами» ударных и разведывательных беспилотников. А вот страны НАТО, включая Польшу, к этому совсем не готовы. И это, считает Коровай, очень серьезные просчеты.

По мнению аналитика, несмотря на идущие уже четвертый год на территории Украины боевые действия, где обе стороны весьма активно применяют различные беспилотники, на Западе все еще мыслят категориями «классической войны». По его словам, у НАТО до сих пор все еще нет эффективных средств для борьбы с беспилотниками.

Маневры были подготовкой к полномасштабному наступлению на восточном фланге НАТО и стали лабораторией для будущих многопрофильных боевых действий, в которых Россия объединяет сухопутные войска, авиацию, флот, беспилотники, кибератаки и ядерные силы.

— пишет Коровай.

По прогнозам аналитика, в случае начала боевых действий российские военные в первые дни могут задействовать до 68 тысяч различных беспилотников, а темп наступления позволит им в течение семи-десяти дней захватить все ключевые объекты в Польше и странах Балтии.

