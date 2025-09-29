Америций-241 для лунохода: предложение в США по использованию ядерных отходов

Источник изображения: topwar.ru

Американское аэрокосмическое агентство продолжает размышлять над вопросами нового покорения Луны. NASA ставит своей целью получение лунных транспортных средств (луноходов), посадочных модулей и «потенциальной жилой инфраструктуры» с оптимальными показателями энергоэффективности. Другими словами, NASA ищет источники энергии, которые были бы наиболее подходящими для программы «Артемида-II».

Обычный луноход или лунный «ровер» используют энергию солнечного света. То есть, работать «в тени» они могут только на накопленной в аккумуляторах энергии, которой хватает ненадолго.

Американские компании, понимая, что власти готовы тратить на программу огромные деньги, предлагают свои решения. Так, разработчик ядерных батарей Zeno Power намерен получить «приоритетный доступ» к продукции французского завода Orano. Продукцией этого завода является америций-241.

Именно на основе америция-241 с периодом полураспада примерно 430 лет компания собирается создавать электропитающие элементы различной выходной мощности, которые можно было бы использовать в лунных условиях. Эти элементы в перспективе могут выдавать значительную энергию десятилетиями.

На данный момент указанная американская компания использует энергетический плутоний-238 для своих «батареек», однако есть проблемы как с его получением, так и наличием достаточных объёмов. Америций-241 – элемент, который можно получить из ядерных отходов. Пока он остаётся не таким востребованным, как тот же плутоний-238, но американцы хотят ситуацию в этом плане исправить.

Гендиректор американского представительства компании Orano Жан-Люк Палайе:

Америций-241 представляет собой отличную возможность продемонстрировать реальную ценность переработки отработанного ядерного топлива. Наше сотрудничество показывает, как промышленное извлечение ценных изотопов может создавать совершенно новые рынки и способствовать воплощению инновационных идей в реальность. Как мы любим говорить: отходы – это только те отходы, которые вы выбрасываете.

Батареи на основе америция-241 предлагается использовать в качестве источников питания и при реализации миссии на Марс. Напомним, что эту тему (с полётом на Марс) активно продвигает американский миллиардер Илон Маск.

Накануне на Международной неделе по атомной энергии президент России Владимир Путин сообщил о том, что российскими специалистами разработана технология, которая позволяет использовать отработанное ядерное топливо в качестве сырья для получения новых ядерных сборок. Это позволит использовать ядерные отходы повторно, причём многократно. Американцы, судя по их заявлениям, пытаются действовать в том же направлении, изучая возможности переработки и повторного использования изотопов из состава ядерных отходов. А их накопилось огромное количество.