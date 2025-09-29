Войти
Каллас: повысить расходы Европы на оборону будет чрезвычайно сложной задачей

Кая Каллас
Кая Каллас.
ЦАМТО, 26 сентября. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy.

"Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то все это потеряет значение", – заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону.

Как напоминает "РИА Новости", в начале сентября К.Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 трлн. евро.

