ТАСС

RuVDS: атаки на спутники войдут в топ-5 киберугроз в течение трех лет

Кадр: RUVDS / Youtube
Генеральный директор хостинг-провайдера Никита Цаплин отметил, что IT-парадигма приходит в космос

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Атаки злоумышленников на космические аппараты войдут в топ-5 киберугроз в течение ближайших трех лет. Об этом заявил генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин в рамках Центрально-Азиатского форума по пирингу и интерконнекту (CAPIF 4) в Казахстане.

"Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что IT-парадигма приходит в космос. К примеру, сердцем нового спутника RUVDSSat1 станет полноценный бортовой компьютер с Linux и доступом через SSH, протокол для удаленного управления компьютером или сервером по сети. Это подразумевает не только новые возможности для аппарата, но и возрастающие киберриски. Такие решения все чаще появляются на орбите, и, по нашим оценкам, атаки на спутники в ближайшие три года войдут в топ-5 киберугроз в течение уже ближайших нескольких лет. Мы готовы к новым вызовам, и, судя по всему, в этом направлении будет развиваться вся индустрия", - сказал Цаплин.

Ранее сообщалось, что компания RuVDS планирует вывести на орбиту RUVDSSat1 в декабре 2025 года. Спутник выступит в роли платформы для разработчиков ПО для космических аппаратов, предоставив всем специалистам и любителям возможность протестировать свое решение в реальных условиях.

Задачи по проектированию и изготовлению аппарата выполняет АО "ОКБ Пятое поколение". Специалисты RUVDS обеспечивают разработку и функционирование программной среды на бортовом компьютере. 

