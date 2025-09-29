В Мексике решили создавать собственные БПЛА для армии и флота

Источник изображения: topwar.ru

Вооружённые силы Мексики начали разработку собственных беспилотных летательных аппаратов. Причём это дроны как для дальних воздушных операций, так и для поддержки армии непосредственно на поле боя. Кроме того, дронами собираются обеспечить мексиканские военно-морские силы.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила о том, что страна «сделала значительный шаг на пути к самообеспечению оборонными технологиями, включая беспилотные».

По словам Шейнбаум, ВМС Мексики сотрудничают с национальными исследовательскими институтами и секретариатом по науке, технологиям и инновациям в создании систем БПЛА.

Подход ВМС интегрирует научные исследования и технологический опыт, стремясь к созданию современных летательных аппаратов, разработанных на местном уровне.

Параллельно с этим мексиканская армия реализует собственную программу разработки БПЛА. Хотя подробности о проекте были раскрыты не так подробно, Шейнбаум отметила, что инициатива направлена на создание прототипов без привлечения иностранных специалистов.

Президент также подтвердила роль армии в национальном производстве оружия. Она подчеркнула, что секретариат национальной обороны (Sedena) является единственным органом, имеющим законное право как производить оружие в Мексике, так и закупать его за рубежом.

Мексиканская газета Mexico Now:

Эти события знаменуют собой стратегические усилия Мексики по укреплению своей оборонной промышленности и снижению зависимости от иностранной военной техники. Развитие технологий беспилотников в вооружённых силах отражает более масштабный шаг по модернизации военного потенциала страны с использованием местных кадров и ресурсов.

Конкретные сроки ввода БПЛА в эксплуатацию не названы.

Важный вопрос: кого в регионе Мексика считает своим главным врагом? Прямого ответа на это официальный Мехико не даёт, однако в современных условиях «на всякий случай» повышает техническую оснащённость своей армии ввиду в том числе и того, что у американских соседей хватает «дурных» мыслей. Сейчас они пытаются разобраться в вопросе контроля венесуэльской нефти под видом борьбы с картелями. Но нефть ведь есть и у Мексики, равно как и «картельный» предлог тоже можно сочинить.