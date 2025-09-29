В Мексике решили создавать собственные БПЛА для армии и флота

Источник изображения: topwar.ru
Вооружённые силы Мексики начали разработку собственных беспилотных летательных аппаратов. Причём это дроны как для дальних воздушных операций, так и для поддержки армии непосредственно на поле боя. Кроме того, дронами собираются обеспечить мексиканские военно-морские силы.
Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила о том, что страна «сделала значительный шаг на пути к самообеспечению оборонными технологиями, включая беспилотные».
По словам Шейнбаум, ВМС Мексики сотрудничают с национальными исследовательскими институтами и секретариатом по науке, технологиям и инновациям в создании систем БПЛА.
Параллельно с этим мексиканская армия реализует собственную программу разработки БПЛА. Хотя подробности о проекте были раскрыты не так подробно, Шейнбаум отметила, что инициатива направлена на создание прототипов без привлечения иностранных специалистов.
Президент также подтвердила роль армии в национальном производстве оружия. Она подчеркнула, что секретариат национальной обороны (Sedena) является единственным органом, имеющим законное право как производить оружие в Мексике, так и закупать его за рубежом.
Мексиканская газета Mexico Now:
Конкретные сроки ввода БПЛА в эксплуатацию не названы.
Важный вопрос: кого в регионе Мексика считает своим главным врагом? Прямого ответа на это официальный Мехико не даёт, однако в современных условиях «на всякий случай» повышает техническую оснащённость своей армии ввиду в том числе и того, что у американских соседей хватает «дурных» мыслей. Сейчас они пытаются разобраться в вопросе контроля венесуэльской нефти под видом борьбы с картелями. Но нефть ведь есть и у Мексики, равно как и «картельный» предлог тоже можно сочинить.