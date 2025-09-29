Рютте: поставки американского оружия Украине за счет европейских союзников будут осуществляться непрерывно

ЦАМТО, 26 сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона.

"Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками", – сказал он 25 сентября в интервью телеканалу Fox News.

При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции американского лидера Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, генсек добавил, что "не уверен, что президент изменил свое мнение", передает "РИА Новости".