Европейцы в частном порядке предупредили Россию, что готовы сбивать самолеты (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа предупредила РФ о готовности сбивать российские самолеты

Европейские дипломаты предупредили российских представителей, что страны НАТО готовы сбивать российские самолеты под предлогом нарушения ими воздушного пространства членов альянса, сообщает Bloomberg. При этом европейские чиновники с настороженностью относятся ко всему, что может спровоцировать "эскалацию напряженности с Москвой", отмечается в статье.

Патрик Донахью, Андреа Палашиано, Алекс Уикхэм

Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готова ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства в полную силу — вплоть до того, чтобы сбивать российские самолеты-нарушители, сообщили осведомленные официальные лица.

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности из-за того, что переговоры проходили за закрытыми дверями, на напряженной встрече в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу якобы вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе. После беседы они заключили, что эти действия якобы осуществлялись преднамеренно по приказу российского командования.

Российские официальные лица отрицают факт вторжения и уверяют, что не проверяют НАТО на прочность. При этом они назвали другой инцидент, когда беспилотники вторглись в Польшу, следствием ошибки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что российские военные полеты выполняются в строжайшем соответствии с международными правилами.

В этом месяце восточные союзники НАТО столкнулись с целой серией нарушений, ставшей беспрецедентным испытанием решимости альянса. Это произошло на этапе, когда Владимир Путин усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а поддержка Киева со стороны США слабеет.

“Великобритания готова защищать наше воздушное пространство от любого вторжения”, — заявил представитель правительства.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину отвоевать утраченную прежнюю территорию “при поддержке Европейского союза”, ограничив при этом вклад США продажей оружия, которое союзники впоследствии будут доставлять на поле боя.

По словам осведомленных источников, Путин получил более серьезное предупреждение насчет самолетов и беспилотников в небе над Восточной Европой, что дает представление о том, как стороны балансируют на грани войны.

По словам официальных лиц, в ходе переговоров российский дипломат сообщил европейцам, что вторжение было ответом на удары Украины по Крыму. Кремль заявил, что операция была бы невозможна без поддержки НАТО, в результате чего Россия считает, что уже ведет противостояние с европейскими странами.

По словам чиновников, во время разговора российская сторона делала подробные записи, в результате чего европейская команда предположила, что дипломатам было поручено предоставить подробную информацию о позиции НАТО для вышестоящего начальства.

Представитель правительства Германии подтвердил, что встреча состоялась и что послы сообщили Москве о необходимости прекратить вторжения. Канцлер Фридрих Мерц заявил в четверг, что координирует свои действия с Парижем, Лондоном и Варшавой и поддерживает “все необходимые меры”.

Представители Великобритании и Франции от комментариев воздержались. В интервью телеканалу France 24 в среду президент Эммануэль Макрон не уточнил, как именно НАТО отреагирует на дальнейшие вторжения.

Статья 4 Организации Североатлантического договора, которая предусматривает проведение консультаций в связи с предполагаемой угрозой, применялась всего девять раз с момента основания альянса в 1949 году — и два из этих случаев произошли в этом месяце, после вторжений в Польшу и Эстонию, соответственно. В среду Министерство иностранных дел России заявило, что расследовать роль России в налете беспилотников Кремль не планирует.

“Цель — посеять раздор и запугать нас, — заявил журналистам в четверг датский министр юстиции Петер Хуммельгор. — Угроза гибридных атак никуда не денется”.

Внезапный всплеск российской активности подтолкнул представителей служб безопасности к выводу, что агрессия Москвы, чья спецоперация на Украине длится уже четвертый год, будет воплощаться не в виде классического нападения, а, скорее, гибридной операции против Запада. При этом будет намеренно создаваться двусмысленность насчет замыслов и мотивов.

“Россия испытывает нас, проверяет нашу готовность и наше стремление нанести ответный удар, — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью в понедельник в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. — Я считаю очень важным проявить солидарность и, что еще важнее, оперативно отреагировать”.

Тем не менее, сомнения относительно намерений Кремля остаются дилеммой для европейских чиновников, которые опасаются любых шагов, которые могут спровоцировать эскалацию напряженности в отношениях с Москвой и подорвать единство блока.

Трамп поддержал лидеров НАТО, в том числе президента Польши Дональда Туска, призвавших сбивать российские самолеты, а министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют угодить в путинскую “ловушку эскалации”, если будут стрелять по российским самолетам.

“Если НАТО собьет российский самолет под предлогом предполагаемого нарушения ее воздушного пространства, будет война”, — заявил в четверг посол России Алексей Мешков в эфире французской радиостанции RTL.

Другие лидеры НАТО, включая премьера Италии Джорджу Мелони, также призвали к осторожности, предупредив союзников не попадаться на удочку Кремля, хотя премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что поддерживает идею сбивать самолеты.

“Русские должны знать, что это может произойти, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО”, — сказал Схоф интервью в четверг в Нью-Йорке.

Вторжения также выявили ряд практических трудностей с обороной на восточном фланге НАТО.

13 сентября румынские власти в течение 50 минут наблюдали за российским беспилотником-нарушителем. Хотя его выслеживали два истребителя F-16, решение не сбивать его из-за опасности падения обломков, было встречено критикой.

“В вопросе вашей собственной безопасности нет приоритета важнее, чем показать тем, кто вас испытывает, что вы в состоянии защитить свое воздушное пространство, — заявил бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телекомпании Digi TV. — На кону стоит ваш авторитет”.

Высший совет обороны Румынии утвердил правила применения силы для уничтожения самолетов неприятеля лишь в четверг, однако, по словам осведомленных чиновников, дилемма также связана с нехваткой финансов и соответствующего оборудования.

По словам официальных лиц, уничтожать беспилотники ракетами, как это сделали в Польше ранее в этом месяце, дорого и неэффективно. Более насущно необходимы системы борьбы с беспилотниками наподобие тех, что развернуты в Украине, а также нелетальные средства, такие как средства постановки помех и киберконтроля, заключили они.

Статья написана при содействии Арне Дельфса, Эллен Миллиган, Кавиты Мохи, Ани Нуссбаум, Натальи Дроздяк, Петра Сколимовского, Грега Салливана, Андры Тиму, Донато Паоло Манчини, Кристиана Винберга, Санне Васс и Джона Херсковица