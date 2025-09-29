Интервью Эммануэля Макрона каналу France24 (France24, Франция)

Макрон: мы нуждаемся в американском оборудовании и поддержке

Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 24 ответил на резкое изменение позиции Дональда Трампа по Украине. Он приветствовав новый подход американского президента, однако подчеркнул, что Европа по-прежнему "нуждается в американском оборудовании и поддержке".

France24: Начнем с актуального вопроса относительно последних заявлений Дональда Трампа, сделанных вчера вечером по поводу Украины. Дональда Трампа, сказавшего: "Украина могла бы вернуть свою территорию в ее изначальном виде и, возможно, даже пойти дальше". Владимир Зеленский стремительно отреагировал на эти слова, поприветствовав столь значительный поворотный момент. А Вы, господин президент, Вы приветствуете этакой разворот? И считаете ли Вы его таковым?

Эммануэль Макрон: Я считаю его очень четким посланием президента США о том, что Россия, возможно, слабее, более хрупкая, чем многие говорили, чем он иногда мог себе представить. Так что интересно наблюдать, как меняется аналитика. Во-вторых, [это заявление было сделано, чтобы] поприветствовать стойкость украинцев и, следовательно, прежде всего их способность удерживать свою территорию и, возможно, ее отвоевывать.

— С лета россияне взяли под свой контроль 1%. Это мало.

— Чтобы мы все правильно друг друга поняли… февраль 2022 года, россияне наступают [по всем направлениям] вплоть до Киева, они могли бы взять всю страну. Такова была эта специальная операция, которая должна была продлиться три недели. Затем — украинское контрнаступление лета 2022 года, мы начинаем оказывать помощь, к ноябрю 2022 года фронт стабилизируется. С ноября 2022 года по сегодняшний день российская армия взяла под свой контроль 1% территории, 1%. С ноября 2022 года, и именно такова реальность. Огромное количество погибших и раненых…

— У нас другие цифры. [По нашим подсчетам, речь идет о] 20%, российская армия медленно отгрызла 20% территории, и 1% — с начала лета. На этом показателе все стабилизировалось.

— У Вас речь идет о почти 20%, взятых с самого начала конфликта. Но я говорю о том, что произошло с момента стабилизации фронта в ноябре 2022 года по сегодняшний день. И это свидетельствует о том, что после стабилизации фронта и с тех пор, как украинцы начали сопротивляться, а мы — оказывать поддержку ВСУ и ее силам сопротивления, — украинская армия прекрасно противостояла российской. И это означат, что сегодня у США и президента Трампа, очевидно, есть новое видение. И говоря, что "все должно происходить быстро, потому что ситуация очень тяжелая", он таким образом констатировал способность российской армии к сопротивлению. Он констатировал способность украинской армии сопротивляться. Он констатировал нашу объединенную способность сделать что-то большее. И мне это кажется очень важным, поскольку США — очень важные поставщики оборонительного и наступательного оборудования.

— Очевидно, что мы не можем обойтись без американцев.

— Сегодня Европа прилагает большую часть усилий — все мы, европейцы, — но мы нуждаемся в американском оборудовании и поддержке, которая существует с первого дня [конфликта]. Так что их участие очень важно, потому что именно оно позволит сопротивляться еще активнее или даже отвоевать сколько-нибудь территории. И я полагаю, что смена точки зрения на российскую экономику и способность России продолжать на прежнем уровне свои усилия по проведению спецоперации — это тоже важный момент.

— Реальный вопрос, которым задаешься после этих слов американского президента, заключается в следующем: можно ли ему верить? Верите ли Вы ему сегодня?

— Мы все должны проявлять преданность делу. И с февраля этого года вы видели, что, когда появились сомнения или когда мы опасались заключения навязанного и чересчур поспешного мира, который бы означал практически капитуляцию Украины, я собрал в Париже нескольких коллег и мы постепенно выстроили структуру этой "коалиции желающих", которую совместно возглавляют Соединенное Королевство и Франция. 35 государств. Причем от Канады до Австралии. Мы составили программы, занялись военным планированием, чтобы в день подписания мирного договора сказать: мир или прекращение огня. Но что очень важно, когда поднимается вопрос об установлении режима прекращения огня или заключении перемирия, вот гарантии безопасности, которые мы предоставляем Украине. И мы приводим себя в состояние, в котором будем способны поддержать ВСУ, развернуть силы, которые смогут гарантировать отсутствие дальнейшей агрессии. Прежде всего, после сказанного вчера, это вовлеченность США на нашей стороне в деятельность этой "коалиции желающих".

— Вы воспринимаете это как вовлеченность?

— Теперь мы будем над этим работать. И во-вторых, наша коллективная способность усилить давление на Россию, чтобы, учитывая сказанное вчера, учитывая, что мы наблюдаем на передовой, она вернулась за стол переговоров и мы попытались найти соглашение.

— Видите ли Вы перспективу быстрого установления режима прекращения огня? Можно ли сказать, что до него рукой подать?

— Нет, сегодня я не стану вам говорить, что до прекращения огня рукой подать. С марта мы видим готовность президента Зеленского. Он утверждает, что готов. Он был готов, он говорил об этом с момента встречи в Джидде, повторял это несколько раз, но я не вижу готовности со стороны президента Путина.

— Президент Путин не хочет мира? По-прежнему не хочет?

— Во всяком случае, сегодня мы не видим никаких сигналов относительно того, чтобы он хотел его больше, чем вчера.

— Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина — на ней поставлен крест?

— Я считаю, что никогда ни на чем не надо ставить крест. Подобная встреча уже имела место. Единственная. Она состоялась в Париже в декабре 2019 года. И, кстати, она позволила добиться определенных подвижек. Я полагаюинадеюсь, чтоэтотмоментнаступит.

— Вы надеялись на это в августе, [что она может состояться уже] к концу августа. А на дворе сентябрь…

— Все зависит не от одних только нас. И это зависит не от одного лишь президента Зеленского, но сегодня — во всяком случае, если смотреть на краткосрочную перспективу — я не ожидаю такой встречи. Посмотрим, удастся ли за счет предпринимаемого давления вернуть все на круги своя. В любом случае, я бы хотел проведения этой встречи, потому что она позволила бы спасти жизни, вступить в переговорный процесс по вопросу одновременно территорий, гарантий безопасности и безопасности европейского континента.

— Именно, потому что давление может быть обоюдным. Русские также оказывают давление на европейцев. Они даже тестируют нас. Напомню пару дат: три инцидента за десять дней. Польша, 10 сентября, пара десятков дронов пересекли границу, нарушили воздушное пространство. Румыния, 14 сентября, один БПЛА. Эстония, 19 сентября, три истребителя 12 минут оставались в эстонском небе. НАТО не отреагировала. До каких пор мы будем оставлять такие ситуации без реакции?

— Во-первых, НАТО отреагировала пропорциональным образом, но каждый раз, с одной стороны, выступила с осуждением, созвала координационные консультации в том виде, в котором они предусмотрены основополагающими документами Альянса, а также укрепив свою оборонную позицию. Франция и Великобритания, к примеру, внесли свой вклад, отправив "Рафалей" — в нашем случае речь шла о дополнительных единицах –— для проведения патрулирования воздушного пространства Польши.

— Но достаточно ли этого, господин президент?

— Перед лицом провокаций…

— Вы сказали "пропорциональный", полагаете ли вы, что НАТО дала правильный ответ [на "провокации" – прим. пер.]?

— Да, потому что нам ясно, что это тесты. Вопрос в том, что мы не станем открывать огонь из-за такого. Так что…

— Премьер-министр Польши упоминает такую возможность.

— Он упоминает ее в случае, если вновь произойдет вторжение [в воздушное пространство – прим. пер.].

— Если позволите мне цитату, приведу слова Дональда Туска, который заявил, что его страна готова без предупреждения сбивать любой летающий объект, нарушающий ее воздушное пространство. Поддержали ли бы вы его с такой точки зрения?

— Во-первых, как справедливо заметил премьер-министр Туск, все это произойдет, если будут зафиксированы новые случаи нарушения воздушного пространства. Но перед лицом этих своего рода проверок на достоверность полагаю, что наша коллективная реакция носила пропорциональный характер. Затем, совершенно оправданно, что государства, которые уже сегодня пострадали — и все остальные страны — должны занимать бескомпромиссную позицию, и именно такого взгляда мы все должны придерживаться. Так что да, конечно, это позиция Альянса: если бы снова были организованы провокации или нарушено воздушное или наземное пространство, было бы важно отреагировать.

— Поддержали ли бы нас американцы?

— Американцы являются стороной этого договора, который включает в себя статью о коллективной обороне, эту знаменитую пятую статью.

— Но, тем не менее, приходится как-то дозировать, если я вас правильно понимаю, пропорциональную реакцию. Все-таки существует риск эскалации или опасения, что такой ответ может привести к эскалации?

— Какова, на мой взгляд, цель того, что предприняла Россия, так это сказать нам: "Вы хотите поддерживать Украину, вы предоставляете гарантии безопасности. Я же посылаю этими вторжениями сигнал о том, что лучше бы вам позаботиться о своей собственной защите". То, что мы сделали в рамках "коалиции желающих" совместимо с нашей оборонной позицией и системой обороны на востоке Европы. Это было согласовано с НАТО. Важно показать, что мы способны одновременно защитить Украину, потому что она расположена на переднем крае нашей системы коллективной безопасности, и продолжать защищать наши воздушные пространства. Поэтому да, очень важно предельно четко формулировать, быстро реагировать, что мы и сделали. Важно усилить наши позиции, как говориться, то есть вложить больше средств, что мы и сделали, и Франция внесла свой вклад. И если последуют новые провокации, то нарастить усилия еще больше, потому что это означало бы, что Россия решила поднять градус [противостояния]. Не думаю, что это было бы в ее интересах.

— Простите, господин президент, чтобы внести ясность, что означает "поднять градус"?

— Это означает, что, если кто-то вновь пытается вас спровоцировать, вы должны отреагировать немного активнее. Я не собираюсь заниматься политическими фантазиями, потому что способность вести себя правдоподобно в таких вопросах заключается как раз в том, чтобы не быть слишком предсказуемым.

— Да, разумеется.

— Нет, но потому что в противном случае необходимо задать этот вопрос прежде всего русским, которые являются инициаторами агрессии.

— Но что касается вас, ваша сегодняшняя позиция в случае новой попытки, новой проверки, следующего уровня — будет ответный огонь?

— Это будет то, что мы запланировали. Очень четко. Но сегодня речь идет о безопасности Европы. Так что мы не можем допустить, чтобы утвердилась идея о том, что Польша, Эстония, Румыния окажутся в слабом положении, потому что на следующем этапе речь пойдет о Германии, а затем и о нас. Так что важно, чтобы мы действовали сообща, чтобы нашим заявлениям верили. И мы так и поступаем. Мы вложиливэтуинициативусоответствующиесредства. Сегодня понятно, что желаемое развитие событий — это что Россия наконец-то осознает, что сейчас она в ситуации, в которой играет роль дестабилизирующей силы для всей Европы, чтобы она вернулась за стол переговоров и достигла договоренностей по украинскому вопросу — и чтобы с ней был заключен своего рода новый пакт о безопасности европейского континента. Именно к этому мы должны сообща стремиться. В этом вопросе Франция с самого начала пыталась нащупать путь к миру. Когда вы имеете дело с дестабилизирующей силой, которая выбирает боевые действия, вы должны продемонстрировать свою позицию, помогать тому, кто оказывает сопротивление, сохранить достоверность ваших позиций, чтобы вас не смогли ослабить.