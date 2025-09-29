Airbus поставит ВВС Таиланда многоцелевой транспорт-заправщик A330 MRTT+

ЦАМТО, 26 сентября. Компания Airbus объявила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку многоцелевого транспорта-заправщика A330 MRTT+.

Новый A330 MRTT+ будет представлять собой усовершенствованный вариант самолета A330 MRTT на платформе A330neo.

Стоимость контракта не раскрывается, однако несколько дней назад командующий ВВС Таиланда маршал авиации Панпакди Паттанакул заявил, что бюджет проекта составляет около 12 млрд. бат (372,6 млн. долл.). Планируется, что переоборудование самолета на предприятии в Хетафе (Испания) начнется в 2026 году, а его поставка заказчику состоится в 2029 году.

Закупленный A330 MRTT+ будет оснащен системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и штанговой системой дозаправки. Он сможет применяться для перевозки войск, пассажиров и грузов. В пакет поставки также входит комплект медицинской эвакуации. Кроме того, будет доступна конфигурация салона для перевозки VIP-персон.

Как заявлено, поставка A330 MRTT+ позволит ВВС Таиланда эффективно реагировать на кризисы и обеспечивать безопасность королевства. Расширенные возможности A330 MRTT+ сыграют ключевую роль в обеспечении суверенитета Таиланда, оказании гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также обеспечения медицинской эвакуации.

A330 MRTT+, впервые представленный на авиасалоне в Фарнборо в 2024 году, отличается инновациями, характерными для коммерческого авиалайнера A330-800, включая двигатели Rolls-Royce Trent 7000, оптимизированную аэродинамику и законцовки крыла. Это обеспечивает снижение расхода топлива до 8% и снижение уровня шума. Увеличенный до 242 т (с 233 т) максимальный взлетный вес увеличивает дальность полета, повышает возможности дозаправки и гибкость применения.

Сохранение на 95% унификации планера A330 MRTT+ с A330 MRTT обеспечивает единое обучение и доступ к надежной сети технического обслуживания. Самолет A330 MRTT допущен к заправке более 25 типов самолетов.

Airbus с A330 MRTT занимает более 90% рынка транспортов-заправщиков за пределами США. A330 MRTT заказаны для ВС Австралии, Канады, Франции, Саудовской Аравии, Сингапура, Республики Корея, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, многонационального подразделения многоцелевых транспортов-заправщиков MRTT. На сегодняшний день в общей сложности 11 заказчиков приобрели 85 самолетов.

Наряду с покупкой A330 MRTT+, Airbus продолжит укреплять сотрудничество с компанией Thai Aviation Industries (TAI). Airbus и TAI подписали расширенный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поддержку технического обслуживания A330 MRTT+ ВВС Таиланда на территории страны.