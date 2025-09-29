Войти
В России разработали прием, позволяющий БПЛА не терять управление при помехах

Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

На дроны предлагается устанавливать адаптивные антенные решетки

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) предложили способ сохранять управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) при помехах, включая созданные специально, путем установки адаптивной антенной решетки. Разработка представлена на площадке ХXI Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время", который проходит в Севастополе.

"Изобретение предназначено для организации управления БПЛА в условиях преднамеренных и непреднамеренных помех. <…> На БПЛА устанавливают адаптивную антенную решетку. Обеспечивается существенное повышение помехоустойчивости канала управления БПЛА", - говорится в описании проекта.

Разработчики отметили, что при появлении помех размещенные определенным образом элементы антенной решетки позволяют оперативно адаптировать канал управления к изменившимся условиям. "[Предложенный способ] дополнительно обеспечивает энергетический выигрыш, а также снижение мощности излучения радиопередающих устройств и времени простоя канала связи", - говорится в материалах.

Представитель академии пояснила ТАСС, что предложенный способ недавно запатентован. Он актуален в самых разных ситуациях, например, при организации доставки грузов или аэросъемке в городских условиях, где сигнал аппарата экранируется большим числом зданий и других помех, при организации поисковых работ в лесу и иных природных условиях. Кроме того, такой прием важен и для использования в прифронтовых зонах, где сигналы беспилотников глушат намеренно.

"Сейчас ведется апробация этого способа в полевых условиях", - добавила представитель академии.

ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" проходит в Севастополе 25-27 сентября. Его организатором выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов при поддержке правительства Севастополя. Свои разработки представляют инновационные компании, организации науки и образования, индивидуальные изобретатели из разных регионов РФ. 

