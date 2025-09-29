DM: Джонсон раскритиковал позицию Фаража по России, безопасности и экономике

Борис Джонсон осудил позицию партии Найджела Фаража, который поддерживает Россию и выступает против миграции, пишет Daily Mail. Экс-премьер также дерзко заявил, что приоритет Великобритании — укрепление нацбезопасности перед лицом "угрозы со стороны России".

Мартин Бекфорд (Martin Beckford)

Борис Джонсон вчера вечером назвал Найджела Фаража угрозой национальной безопасности. Бывший премьер-министр заявил, что его "серьезно беспокоит" позиция лидера Партии реформ в отношении России. Он также осудил экономический подход партии, назвав его "нелепым", и усомнился в том, что она "вообще доживет" до следующих выборов, отвергнув при этом саму идею о заключении пакта с тори. Это первая реакция Джонсона на нападки на его доклад по иммиграции, тогда как Фараж пообещал, что будущее правительство Партии реформ не позволит прибывшим, которых он окрестил "Борисволной", получить право на постоянное проживание в Британии.

В интервью Джонсон настаивал, что уверен во взятом консерваторами политическом курсе, а также в "энергичности и боевом духе" лидера партии Кеми Баденок. При этом его "серьезно беспокоит подход партии „Реформ“ к экономике и национальной безопасности". "Я думаю, что в ближайшие годы оба этих аспекта ждут суровые испытания, и люди захотят услышать серьезные ответы — я считаю, что ими станут ответы консерваторов", — предсказал он. Двумя приоритетами для Британии являются, по его словам, сокращение государственных расходов и укрепление нацбезопасности перед лицом "угрозы со стороны России", причем относительно обоих этих пунктов у него имеются "весьма серьезные опасения".

Джонсон не уверен, должна ли Великобритания управляться лейбористами, чьи рядовые члены "все еще в основном пророссийские корбинисты", или же "этой бандой „Реформ“, которая публично заявляла, что НАТО спровоцировала действия [Владимира] Путина". Он добавил: "Миру в этом вопросе необходимо лидерство Великобритании; важно, чтобы Великобритания была сильной и решительной, а не звучала нравственно двусмысленным образом в отношении такого очевидного зла, как боевые действия на Украине". В прошлом году он обвинил Фаража в "повторении лжи Путина" о том, что Украина сама спровоцировала Россию своим стремлением к членству в ЕС и НАТО.

Также Джонсон раскритиковал предлагаемую Партией реформ политику отмены ограничения на выплаты пособий на третьего и последующих детей, что, по оценкам, обойдется в 3,5 млрд фунтов стерлингов в год. "Это нелепо. Как мы объясним трудолюбивым людям, что их соседи будут получать от государства все больше и больше денег? — задался он вопросом. — Нам необходимо реформировать систему социального обеспечения и поменьше тратить на государственные услуги".

Бывший премьер высмеял недавний рост рейтинга Партии реформ, заявив, что, когда он сидел на Даунинг-стрит, то партия была "на нуле", потому что он "осуществил Брексит". В интервью для шоу "Гарри Коул спасает Запад" на YouTube он добавил: "Как знать, будет ли эта партия вообще существовать к следующим выборам". А затем отверг идею сделки с Фаражем, заявив: "Ответы на проблемы этой страны будут ответами консерваторов. Консервативная партия — старейшая и наиболее успешная в мире. Она вернется".

В ответ представитель Партии реформ заявил вчера вечером: "„Борисволна“ стала самым большим предательством в современной политической истории. Неудивительно, что он нападает на нас после того, как мы обнародовали его ужасные результаты на посту премьер-министра. Партии реформ предстоит расхлебывать то, что устроил Борис Джонсон".