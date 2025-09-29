В России начали выпускать детекторы для поиска дронов ВСУ на новой частоте

Это устройства нового поколения, способные обнаруживать украинские БПЛА на частоте 7.2 ГГЦ, сообщила компания-разработчик "Системы машинного зрения"

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Первая партия детекторов нового поколения, способных обнаруживать украинские дроны на частоте 7.2 ГГЦ, которую ВСУ стали недавно использовать, выпущена российской компанией "Системы машинного зрения", рассказал ТАСС заместитель гендиректора предприятия, которое производит дрондетекторы "Тень", Дмитрий Садовник.

В августе разработчики "Тени" сообщали, что украинские военные стали использовать в ДНР FPV-дроны на частоте 7.2 ГГц, недоступной для некоторых российских детекторов.

"Это проблема, это началось летом. Когда это произошло, военные - мы на связи с ними - передали нам один из таких трофейных дронов, и мы сделали обновление системы. Его можно установить не на всех - только на четвертую версию: третья на фронте уже популярна, но там другая аппаратная часть, это невозможно. Но новой версии уже началось серийное производство, отгружаем", - сказал Садовник на площадке ХXI Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время".

Он уточнил, что диапазон четвертой версии дрондетекторов, которую начала производить компания, рассчитан с запасом. Собеседник агентства выразил надежду, что с учетом тенденции смены частот этого хватит где-то на год.

Садовник добавил, что, по его информации, над решением проблемы работают и другие компании того же профиля.

ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" проходит в Севастополе 25-27 сентября. Его организатором выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов при поддержке правительства Севастополя. Свои разработки представляют инновационные компании, организации науки и образования, индивидуальные изобретатели из разных регионов РФ.