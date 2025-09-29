Войти
Drone Force: БПЛА "Форс" смог поразить цель на дистанции 38 км в зоне СВО

167
0
0
Оператор FPV-дрона ВС РФ
Оператор FPV-дрона ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

Это рекордное значение по дальности применения таких беспилотников, рассказали в компании-разработчике

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.Семидюймовый FPV-дрон "Форс", оснащенный цифровой связью, поразил объект ВСУ на дистанции 38 км. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Drone Force (Смоленская область).

"Семидюймовые дроны-камикадзе "Форс" применяются на запорожско-херсонском направлении СВО. Аппараты оснащены цифровой связью, нестандартными смещенными частотами управления и усиленными моторами. Благодаря использованию ретранслятора связи зафиксирован рекорд по дальности применения дронов "Форс" - аппарат смог поразить цель на дистанции 38 км. Это очень хороший показатель, так как большинство FPV-дронов летают на дальность до 20 км, поскольку это дроны с аналоговой связью, а воздействие средств РЭБ очень сильное", - рассказали в организации.

В компании уточнили, что усилия разработчиков направлены на развитие цифровой связи, позволяющей увеличить дальность применения FPV-дронов. "Цифровая связь - это наше будущее, аналоговая связь уходит на второй план, потому что перехватывается противником. Качество, естественно, хуже, а цифровая связь дает хорошую картинку и связь. Поэтому усилия нашей организации сконцентрированы на этом направлении", - отметил собеседник агентства.

Полезная нагрузка семидюймового дрона "Форс" - до 2,5 кг. Аппарат также может применяться в качестве перехватчика. 

