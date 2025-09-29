Карта взрывов показывает, что произойдет, если Россия нанесет ядерный удар по британскому городу в рамках последней угрозы соратника Путина (Daily Express, Великобритания)

Express: удар "Тополем" по Кембриджу будет иметь катастрофические последствия

Что случится с Кембриджем или Оксфордом, доведись им стать мишенью для ядерного оружия, решил выяснить журналист Express. С помощью специальной программы он смоделировал удар русской ракетой "Тополь" и понял, что последствия для городов, если Запад решит дойти до крайней точки эскалации с Москвой, будут катастрофическими.

Алекс Эванс (Alex Evans)

Один из ближайших советников Владимира Путина призвал российского президента нанести ядерный удар по Великобритании — и вот как могут выглядеть последствия.

В последнем пугающем заявлении, исходящем из самого сердца Кремля, ключевой союзник президента России Владимира Путина призвал к "уничтожению" крупного британского города с помощью ядерного оружия.

73-летний Сергей Караганов, известный как "профессор Судного дня", занимает пост почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике России. Он предупредил российского президента о том, что единственный способ предотвратить более масштабный конфликт между США и Россией — это применение ядерных боеголовок.

Тем временем телевизионный ведущий Владимир Соловьев, выступающий за ядерные атаки, ухмылялся и хихикал, требуя в своей вечерней телевизионной программе бомбить Оксфорд и Кембридж, чтобы уничтожить британскую элиту и ее университеты.

Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие аналитики опасались, что это может стать первым серьезным шагом к началу Третьей мировой войны — военного конфликта на европейской территории.

Хотя это и кажется маловероятным, если бы конфликт достиг такой точки, что Россия или Иран были вынуждены использовать ядерное оружие против Великобритании, насколько серьезным был бы ущерб?

Сайт NuclearSecrecy.com предлагает инструмент под названием Nuke Map, который моделирует предполагаемые масштабы разрушений от различных ядерных ударов. Его создал Алекс Веллерштейн, профессор ядерной физики и специалист по ядерному оружию в Технологическом институте Стивенса.

Один из вариантов — имеющаяся у России ракета "Тополь" (по западной классификации SS-25) мощностью 800 килотонн.

Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия.

Огненный шар от ядерного взрыва охватит площадь 2,97 квадратных километра, включая центр Кембриджа, а также его пригороды Гранчестер, Мильтон и Тевершем. Также пострадает главный кампус Кембриджского университета. Nuke Map поясняет: "Это максимальный размер ядерного огненного шара; степень разрушения на земле зависит от высоты взрыва. При соприкосновении с землей количество радиоактивных осадков значительно увеличится. Внутри него все фактически испарится".

Следующая зона — "радиус умеренных разрушений от ударной волны". Это площадь в 134 квадратных километра, где здания рухнут, а пожары охватят все вокруг. В пояснении сказано: "Если давление превысит пять фунтов на квадратный дюйм, большинство жилых зданий могут обрушиться, что приведет к множеству травм и большому числу погибших. Вероятность возгорания в коммерческих и жилых зданиях высока, а поврежденные конструкции способствуют быстрому распространению огня. Эта зона часто используется как эталон умеренных разрушений в городах".

Третья зона, расположенная дальше от эпицентра, охватывает 384 квадратных километра. Nuke Map показывает, что и здесь ситуация будет сложной: "Ожоги третьей степени поражают все слои кожи и зачастую не вызывают болевых ощущений, так как разрушают нервные окончания. Они могут привести к образованию серьезных рубцов, стать причиной инвалидности и даже потребовать ампутации".

И, наконец, последняя зона, расположенная на окраине Кембриджа, — это радиус слабых разрушений от ударной волны.

Об этой зоне говорится: "При избыточном давлении около одного фунта на квадратный дюйм могут разбиться окна. Это может привести к многочисленным травмам у людей, которые подойдут к окнам, увидев вспышку ядерного взрыва (свет распространяется быстрее ударной волны). Эта зона часто используется как эталон слабых разрушений в городах".

Такая же картина наблюдается и в Оксфорде. Во внутренней зоне, которая мгновенно исчезнет, находятся Саннимид, Бартон-парк и главный кампус Оксфордского университета. Ущерб распространится вплоть до Вудстока и Бистера, которые находятся на внешней границе радиуса слабых разрушений от ударной волны.

Правительство Великобритании подчеркивает, что наличие у страны ядерного оружия служит сдерживающим фактором и призвано предотвратить подобную катастрофу.

На сайте gov.uk говорится: "Независимый ядерный потенциал Великобритании существует уже более 60 лет, его задача — предотвращение серьезнейших угроз нашей национальной безопасности и образу жизни, гарантия безопасности нашей страны и союзников по НАТО. Риск ядерного конфликта остается низким, но угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, становятся все более масштабными, разнообразными и сложными. Именно поэтому мы должны быть способны предотвращать акты агрессии против нас и наших союзников по НАТО.

Великобритания последовательно выступает за ядерное разоружение, но этому примеру следует не все страны. Некоторые значительно наращивают и диверсифицируют свой ядерный потенциал. Мы должны гарантировать, что они никогда не смогут использовать свое ядерное оружие, чтобы угрожать нам, влиять на наши решения или поддерживать ядерный терроризм.

Может показаться, что эти угрозы далеки от привычной повседневности, но Великобритания обязана сохранять способность защищать себя и своих союзников по НАТО. Сдерживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности населения, и в случае отказа от ядерного потенциала риск возрастет.

С апреля 1969 года Королевский флот непрерывно поддерживает стратегию морского сдерживания: в любой момент времени в скрытном патрулировании находится как минимум одна подводная лодка с ядерными баллистическими ракетами, готовая ответить на самые серьезные угрозы в адрес Великобритании. Их основная цель — сохранять мир, предотвращать давление на Лондон и сдерживать потенциальных агрессоров.

Эта система непрерывного морского сдерживания (CASD) является самой эффективной, устойчивой и экономически эффективной платформой для развертывания наших независимых сил ядерного сдерживания".