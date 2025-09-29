Знание силы: какой опыт передают российские военные лаосским коллегам

Подразделения двух стран отработали борьбу с незаконными вооруженными формированиями

Применение беспилотников и роботизированных систем, борьба с дронами, разминирование, а также штурмовые действия при освобождении городов — такой опыт российской спецоперации может быть интересен лаосским военным, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В ходе совместных учений в этой стране подразделения освобождали населенный пункт от незаконных вооруженных формирований и десантировались с вертолета. Российские военные показали лаосским коллегам свое оружие и боевую технику.

Как прошли совместные учения «Ларос-2025»

В Лаосе прошла активная фаза российско-лаосских учений «Ларос-2025». Военные двух стран отработали совместные действия в ходе контртеррористической операции. Участники освободили населенный пункт, вели поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Подразделения выполнили упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия и гранатометов.

Российские военнослужащие провели для лаосских коллег занятия, на которых поделились боевым опытом специальной военной операции.

Ранее воинские контингенты двух стран провели совместную тренировку, в ходе которой отработали действия в условиях городской застройки при интенсивном огневом воздействии условного противника, а также задачи по беспарашютному десантированию из вертолета.

В рамках учений российские военные представили лаосской стороне статический показ современных образцов вооружения и военной техники. В частности, были продемонстрированы снайперские винтовки, включая новейшие образцы, перспективные роботизированные комплексы, оснащенные пулеметами наземные дроны, легкобронированная техника высокой проходимости.

Мероприятия совместной боевой подготовки приурочены к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики, говорится в сообщении Минобороны РФ.

— В первую очередь российские военные могут поделиться опытом применения дронов в ходе военной операции: разведывательных, ударных, дронов радиоэлектронной борьбы, дронов — ретрансляторов связи, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. — Кроме того, они могут передать опыт организации обороны и наступления, применения тех или иных видов оружия.

Большое значение играет взаимодействие дронов с артиллерией, что также могли показать российские военные лаосским коллегам, добавил он.

— Разведывательный дрон используется не только для того, чтобы увидеть, что происходит, — пояснил Виктор Литовкин. — Он еще определяет координаты того или иного вражеского объекта. Их он передает на командный пункт, там эти координаты превращаются для артиллерии в прицел и доворот.

— Лаосу может быть интересен опыт, связанный с противодействием беспилотным системам и роботизированным комплексам, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Это то, с чем мы столкнулись во время специальной военной операции, и пришлось искать противоядие на ходу. Многие страны не понимают опасности различных видов беспилотников.

Кроме того, российские подразделения могут показать лаосским современную тактику штурмовых действий при освобождении населенных пунктов, говорят эксперты.

— Российские военные могут передавать опыт наших штурмовых подразделений, — отметил Алексей Леонков. — Штурмовики — один из главных видов подразделений в сухопутных войсках, который отвечает за два самых трудных вида общевойсковых боев: это городской бой и штурмовка укрепрайонов, или, как это еще называют, окопная война.

Для Лаоса самая больная тема — это разминирование и в этой области им тоже пригодился бы российский опыт, полагает эксперт.

— После многочисленных конфликтов там вся страна заминирована, — рассказал Алексей Леонков. — Опыт обезвреживания мин тоже мог бы передаваться лаосским военным. Во время специальной военной операции минирование вышло на самый высокотехнологичный уровень. Мины уже печатают на 3D-принтере, устанавливают включаемые и выключаемые минные поля. Эти вещи Лаосу были бы полезны.

Как развивается военное сотрудничество России и Лаоса

В августе прошлого года правительства России и Лаоса подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве. В нем говорится, что два государства будут вести сотрудничество по следующим направлениям: организация управления повседневной деятельностью и боевой подготовкой войск (сил), обмен опытом по вопросам эксплуатации, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, обмен информацией в рамках усиления борьбы с терроризмом.

Соглашение предусматривает участие в военных учениях или присутствие на них в качестве наблюдателей, организацию и проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, направление специалистов для выполнения совместных задач по гуманитарному разминированию территорий.

О том, как Россия проводит гуманитарное разминирование в Лаосе, «Известия» писали ранее. Российские военнослужащие работают в условиях жаркого тропического климата, где обитают ядовитые змеи и насекомые. При разминировании они находят много металлического мусора, на который реагируют приборы, что затрудняет работу. А взрывоопасные предметы залегают на большой глубине — до 170 см, и это сильно замедляет темпы поиска.

В ходе проведенных гуманитарных операций в Лаосе российские саперы действовали в провинциях Боликхамсай, Сиангхуанг, Кхаммуан и Вьентьян. Они очищали сельские дороги, объекты инфраструктуры и административные здания, обнаружив около 1,2 тыс. неразорвавшихся предметов, в том числе американские кассетные суббоеприпасы, артиллерийские и минометные снаряды. Российские саперы проводят разминирование в защитных костюмах из состава общевойсковых комплектов разминирования ОВР-2-02 и применяют современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов. Среди них — переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, малогабаритные индукционные миноискатели ИМП-3 и подповерхностные обнаружители ППО-2И.

Роман Крецул