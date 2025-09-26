«Работать на опережение»: Мантуров обозначил задачи ОПК России в свете агрессии НАТО

Мантуров: В РФ идёт работа по созданию нового технологического облика ОПК

Российская промышленность продолжит работу в направлении усиления оборонного сектора, в частности наращивания средств отражения атак противника. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с предприятиями ОПК. Он подчеркнул, что создаётся новый облик отрасли.

Мантуров отметил, что в ОПК делается ставка на цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, в том числе речь идёт о модернизации полигонной базы. Кроме того, по его словам, запущен процесс формирования заделов в части инновационных стратегических материалов. При этом приоритетной задачей в данной отрасли остаётся работа на выполнение задач СВО.

«Обеспечение безопасности страны — безусловный приоритет государства и отвечает интересам наших граждан. Особенно когда речь идёт про усиление защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры внутри страны», — пояснил политик.

По словам Мантурова, усиление работы в направлении национальной обороны необходимо в свете агрессивной политики НАТО и достижения целей СВО. Чиновник добавил, что уже утверждён график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год, при этом гособоронзаказ выполняется в текущем году в полном объёме. Мантуров подчеркнул, что также будет сделан акцент на обеспечении антитеррористической безопасности в стране и наращивания средств вооружения на фронте в зоне СВО.

Политик напомнил, что недоброжелатели России формируют угрозы в адрес нашей страны, поэтому российской военной промышленности следует работать на опережение.

«Необходимые заделы для этого уже формируются, и их практическая реализация станет ключевым элементом новой государственной программы вооружений на 2027-2036 годы», — заключил Мантуров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии страны сообщил, что в России оборонно-промышленные предприятия набирают обороты и продолжают по максимуму выполнять поставленные задачи в период спецоперации.