В США задумались о нанесении ядерного удара

Фото: Javier Miranda / Unsplash
Ученые из NASA допустили ядерный удар по угрожающему Луне астероиду

Международная команда ученых arXiv, в которую входят специалисты NASA, допустила уничтожение астероида 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной, при помощи ядерного оружия. Об этом говорится в исследовании, опубликованном командой на сайте.

2024 YR4 обнаружили в 2024 году. Тогда предполагалось, что с трехпроцентной вероятностью он может врезаться в Землю, однако позднее этот сценарий исключили. Вместе с тем ученые все еще допускают, что с четырехпроцентной вероятностью в конце 2032 года он столкнется с Луной.

Для того чтобы избежать этого, предлагается несколько вариантов. Первый — изменить орбиту астероида, тем самым сместив его траекторию. Таким образом можно будет с 100-процентной вероятностью избежать столкновения, однако такой сценарий несет в себе риск — специалисты не знают точную массу объекта, так что вместо предотвращения столкновения с Луной могут случайно направить его в сторону Земли.

Другой вариант — это уничтожить астероид при помощи ядерного взрыва. Для достижения этой цели хватит бомбы мощностью одну мегатонну. При этом, отмечается в исследовании, подорвать бомбу можно на безопасной высоте над поверхностью астероида.

Окончательное решение ученые из arXiv предлагают принять в 2028 году, после того как астероид вновь сблизится с Землей и появится возможность уточнить его характеристики.

Ранее сообщалось, что астероид 2025 FA22, который занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства, прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч километров.

