Эта война решит судьбу Европы: урвать свою долю стремится каждый (Al Jazeera, Катар)

Новороссийский морской торговый порт
Новороссийский морской торговый порт.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Al Jazeera: Черноморский регион находится на грани непредсказуемой напряженности

Невозможность установить морские границы на справедливой и четкой основе ставит Черноморский регион на грань непредсказуемой напряженности, сообщает Al Jazeera. Чтобы ее избежать, всем игрокам необходимо объединиться для обсуждения и заключения соглашений, которые будут учитывать интересы каждого, в том числе и России.

Халед Азаб (د. خالد عزب)

В Средние века торговля между Черным морем и Восточным Средиземноморьем была настолько интенсивной, что моряки воспринимали их как единое целое.

С началом российско-украинского конфликта эта связь стала особенно явной. Она демонстрирует прямую геополитическую взаимозависимость. Продовольственная безопасность стран Восточного Средиземноморья напрямую зависит от поставок пшеницы из России и Украины. В свою очередь, страны Причерноморья зависят от жизненно важных товаров, которые поступают из этого региона.

Однако недавний конфликт на Украине показал, что Россия стремится установить свою гегемонию в некоторых регионах: Западных Балканах, Южном Кавказе и Восточном Средиземноморье. Если бы это произошло, это стало бы серьезным нарушением концепции коллективной безопасности, на которой основан Европейский союз.

Это свидетельствует о глубоких изменениях в концепции региональной безопасности, которая ранее определялась исключительно географической близостью. Она трансформировалась в более широкое понятие, отражающее тесную взаимосвязь между соседними регионами. В результате Черное море и Восточное Средиземноморье превратились в единое геополитическое пространство, где конкурируют региональные игроки и сверхдержавы. Турция, расположенная на стыке этих двух регионов, играет ключевую роль, используя эти конфликты в своих политических интересах.

Это объясняет ее нынешние усилия по поддержке сирийского режима, а также то, что Европа и США приветствовали крах режима Асада и, следовательно, неограниченного влияния России в Сирии.

Россия и Черное море

Черное море имеет огромное стратегическое значение для России. Это не только ворота к теплым водам, но и важный торговый путь ко многим странам мира. Поэтому Россия стремится укрепить свое присутствие в этом регионе, чтобы контролировать его или даже захватить его с помощью военной силы.

После конфликта 2008 года Россия установила контроль над грузинским побережьем, освободила Абхазию, вернула Крым и другие украинские территории. Кроме того, она оказала поддержку Приднестровью, чтобы оказать давление на правительство Молдавии.

Россия, будучи могущественной державой, безусловно, раздражала своих соседей, побуждая их вступить в НАТО и Европейский союз. Три из пяти прикаспийских государств уже являются членами НАТО: Турция, Болгария и Румыния, которые присоединились к альянсу в 1952 году. Стремление Грузии и Украины присоединиться к НАТО сдерживается опасениями Европы относительно возможного недовольства со стороны России.

Турция, будучи обеспокоенной безопасностью и сохранностью торгового судоходства в Черном море, играет ключевую роль в смягчении конфликта. Она выступает против присутствия кораблей НАТО в этом регионе и в сотрудничестве с некоторыми прибрежными государствами создала рабочую группу по борьбе с морскими минами.

Однако, с другой стороны, она не смогла играть ту же роль в Восточном Средиземноморье, учитывая стремление России укрепить свои позиции в этом регионе. Россия, утратившая свое влияние в Сирии и Ливии, стремится к тесным связям с восточной частью Ливии и Египтом. В то же время Турция активно налаживает отношения со своим могущественным соседом, чтобы сдержать непомерные амбиции. И эта задача, в целом, ей удается.

Россия чувствует себя в морской изоляции из-за доминирования НАТО в Балтийском море, особенно после того, как в альянс вступила Швеция. Однако главная угроза для будущей безопасности в Черном море и Восточном Средиземноморье заключается в неспособности НАТО контролировать конфликты и сдерживать амбиции России.

Спор между западными странами о газе в Восточном Средиземноморье, а также растущие военные амбиции Израиля и его стремление получить доступ к энергоресурсам могут привести к серьезной конфронтации в регионе. Невозможность установить морские границы на справедливой и четкой основе ставит весь регион на грань непредсказуемой напряженности.

Амбиции западных компаний в отношении этого газа лишь усугубляют ситуацию. Они приводят к острым разногласиям между западными странами, чьи интересы пересекаются. Это может перерасти в потенциальное столкновение между стратегическими партнерами.

В условиях напряженного соперничества за доступ к этим ресурсам Китай и Россия стремятся завладеть их частью. Однако европейские и американские страны до сих пор не учитывали потенциал Турции в области бурения и разведки. Кроме того, Анкара обладает значительным влиянием и амбициями. Она стремится получить свою долю, даже за пределами своих морских границ.

В условиях, когда безопасность судоходства в Черном море остается под вопросом, Европа должна задуматься о будущей стабильности в регионе Восточного Средиземноморья и Черного моря.

Стабильность в Ливии и Сирии стала жизненно важной задачей. Любые конфликты или борьба за влияние в этих странах начинаются с российского присутствия в Черном море и распространяются на торговые пути, Суэцкий канал и Западное Средиземноморье. Это создает угрозу для ключевых цепочек поставок и требует решительных действий.

Таким образом, в будущем страны Черного и Восточного Средиземноморья должны будут объединиться для обсуждения и заключения соглашений, которые будут учитывать их интересы.

