НИИ полимеров представил в Санкт-Петербурге передовые материалы для судостроения.

В числе экспонатов — разработанные институтом адгезивные составы, оптические и теплоизолирующие материалы

НИИ полимеров им. академика В.А. Каргина принимает участие в 18-й Международной выставке «Нева 2025». В числе экспонатов — промышленные составы, востребованные в судостроении оптические материалы и конструкционный пенопласт «Акримид», обладающий уникальной теплопроводностью.

В составе экспозиции холдинга Госкорпорации Ростех под управлением ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина НИИ полимеров представил образцы продукции, востребованной в судостроительной отрасли. В числе экспонатов — разработанные институтом адгезивные составы, оптические и теплоизолирующие материалы.

НИИ полимеров — ведущий отечественный разработчик и производитель органического остекления различного назначения. Наряду с цветным стеклом для светофильтров институт выпускает в том числе термостабильные полимерные материалы для судостроительной и авиационной отраслей.

«Один из образцов — пенопласт „Акримид“ — разработан в интересах аэрокосмической отрасли и обладает уникальным сочетанием прочностных и теплопроводных характеристик. Материал может найти широкое применение не только в строительстве судов ледового класса, но и для изготовления модульных помещений при создании береговой инфраструктуры, обслуживающей Северный морской путь», — сказал генеральный директор НИИ полимеров Вадим Луконин.

Наряду с представленной на выставке продукцией институт разработал и серийно выпускает более 70 наименований клеев, герметиков, пропиточных и заливочных материалов. Один из таких составов — «Унигерм-101» — предназначен для устранения пропусков пара на действующих, в том числе судовых, трубопроводах без их отключения или снижения рабочих параметров. Ремонт можно производить при температуре пара от 100 до 250 °С.

Международная выставка, посвященная разработкам в сфере судостроения, судоходства, деятельности портов и освоения океана и шельфа, проходит с 23 по 26 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге. С продукцией НИИ полимеров можно познакомиться на стенде 282 павильона F8 КВЦ «Экспофорум».