В Армении планируют сократить расходы на оборону в 2026 году

Армения в 2026 году сократит расходы на оборону и безопасность на $267 млн

Армения в 2026 году сократит расходы на оборону, безопасность, охрану общественного порядка и судебную деятельность на 102,2 млрд драмов (около $267 млн). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное послание правительства республики.

Из документа следует, что расходы государственного бюджета предстоящего года на данные сферы достигнут 813,2 млрд драмов (около $2,12 млрд). В 2025 году этот показатель составил 915,4 млрд драмов (около $2,39 млрд).

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что у властей нет намерений выводить российскую военную базу из страны. По его словам, в 2024 году Ереван сократил уровень присутствия российских войск в республике. Однако перед ним не стоит задача полностью прекратить присутствие Вооруженных сил РФ на территории Армении.

В сентябре похожее заявление сделал председатель армянского парламента Ален Симонян. Отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, законодатель подтвердил, что Ереван в настоящее время не рассматривает возможность вывода российской военной базы с подконтрольной ему территории.

Ранее в Армении анонсировали визит Пашиняна в РФ.

Дарья Родионова