Берлин жалуется на российские «спутники-шпионы», гоняющие немецкие на орбите

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные спутники якобы преследуют немецкие космические аппараты, используемые Бундесвером, пожаловался западным союзникам министр обороны Германии Борис Писториус на космической конференции в Берлине.

Глава немецкого оборонного ведомства предупредил западных партнеров о «нарастающей угрозе» со стороны Москвы в космическом пространстве. По его словам, в Германии обнаружили, что российские «спутники-шпионы» под названием «Луч-Олимп» в количестве двух единиц преследуют и отслеживают работу аппаратов Intelsat, которые используются Бундесвером и еще рядом армий НАТО в военных целях. По его словам, есть вероятность, что они не только снимают информацию, но и могут при необходимости их уничтожить.

Россия и Китай за последние годы значительно расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе: они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их.

- заявил немецкий министр.

Писториус призвал страны НАТО провести консультации с целью развития в космосе наступательных вооружений для «сдерживания России», которая якобы уже вывела в космос ядерное оружие. Тут немец промахнулся, наполеоновские планы по размещению ядерного оружия в космосе вынашивают США. Россия же ставит главным условием сохранения ДСНВ безъядерный статус космоса.

Тем не менее Писториус призывает партнеров по НАТО рассмотреть вариант создания «аналогичных наступательных средств» на орбите.

Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
