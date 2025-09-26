Берлин жалуется на российские «спутники-шпионы», гоняющие немецкие на орбите

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные спутники якобы преследуют немецкие космические аппараты, используемые Бундесвером, пожаловался западным союзникам министр обороны Германии Борис Писториус на космической конференции в Берлине.

Глава немецкого оборонного ведомства предупредил западных партнеров о «нарастающей угрозе» со стороны Москвы в космическом пространстве. По его словам, в Германии обнаружили, что российские «спутники-шпионы» под названием «Луч-Олимп» в количестве двух единиц преследуют и отслеживают работу аппаратов Intelsat, которые используются Бундесвером и еще рядом армий НАТО в военных целях. По его словам, есть вероятность, что они не только снимают информацию, но и могут при необходимости их уничтожить.

Россия и Китай за последние годы значительно расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе: они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их.

- заявил немецкий министр.

Писториус призвал страны НАТО провести консультации с целью развития в космосе наступательных вооружений для «сдерживания России», которая якобы уже вывела в космос ядерное оружие. Тут немец промахнулся, наполеоновские планы по размещению ядерного оружия в космосе вынашивают США. Россия же ставит главным условием сохранения ДСНВ безъядерный статус космоса.

Тем не менее Писториус призывает партнеров по НАТО рассмотреть вариант создания «аналогичных наступательных средств» на орбите.