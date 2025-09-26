WP: в НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно

По информации газеты, Украине не хватит военнослужащих, даже если союзники Киева удовлетворят все финансовые и военные потребности страны

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Остановить Вооруженные силы РФ невозможно, несмотря на многомиллиардную поддержку ВСУ со стороны стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне", - приводит издание слова представителя Североатлантического альянса, пожелавшего остаться анонимным.

По информации газеты, Украине не хватит военнослужащих, даже если союзники Киева удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.

"Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их (ВС РФ - прим. ТАСС) оказалось невозможно", - сказал дипломат НАТО. Он отметил, что Вооруженные силы РФ добились значительного прогресса в боевых действиях.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. 23 сентября Трамп отметил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению.