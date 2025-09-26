Сербия модернизировала российские БТР-80А

Сербия показала модификацию российского БТР-80А с дополнительной защитой

Новую модификацию бронетранспортера БТР-80А российского производства показали на выставке «Партнер-2025» в Сербии. Об этом пишет «Российская газета».

Сербские «восьмидесятки» получили дополнительную защиту. При этом потяжелевшая машина сохранила способность преодоления водных преград на плаву. Накладными листами брони прикрыли борта и лоб корпуса машины.

Пушку модернизированного БТР-80А оснастили двухплоскостной стабилизацией, которая повышает точность стрельбы в движении. Также бронетранспортер получил современные средства связи и приборы наблюдения.

Сербия приобрела более 60 БТР-80А у Венгрии, которая эксплуатировала машины этого типа с середины 1990-х годов. Главным отличием этой версии от базового БТР-80 стал новый башенный модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметом ПКТ (пулемет Калашникова танковый).

Ранее в сентябре в Белоруссии заметили новый российский БТР-22. Технику могли задействовать в ходе учений «Запад-2025». Перспективная машина отличается от транспортеров прошлых поколений компоновкой с выходом для десанта в корме.