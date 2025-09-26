Эксперт Касьянов: Украина потеряла контроль над небом из-за отставания в дронах

По его мнению, учитывая технологическое отставание Украины, недостача людей на фронте будет иметь катастрофические последствия, потому что российская армия уничтожит дронами всю логистику ВСУ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Преимущество в дронах, как количественно, так и качественно, на стороне России, поэтому недостаток личного состава может обернуться катастрофой для Украины. Такое мнение высказал украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов.

"Мы потеряли главное преимущество обороны, когда малыми силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Всему виной дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и качественно, и количественно. Враг контролирует небо", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), комментируя статью посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его мнению, учитывая технологическое отставание Украины, недостача людей на фронте будет иметь катастрофические последствия, потому что российская армия уничтожит дронами всю логистику ВСУ.

Ранее Залужный писал в своей статье для украинского издания "Зеркало недели", что ВСУ не знают, как выйти из тупика на фронте. Залужный признал постоянное продвижение ВС РФ, отметив превосходство России, в частности, в использовании беспилотников. По его словам, дроны разрушают логистику украинской армии, а понятие тыла постепенно исчезает.