Войти
Lenta.ru

Эффективность лазерного разминирования оценили

139
0
0
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

LazerBuzz: Разминирование лазером безопаснее использования накладных зарядов

Разминирование при помощи лазерных комплексов безопаснее традиционного способа, требующего использования накладных зарядов. Эффективность нового способа оценил создатель компании LazerBuzz Иван Хованский в интервью ТАСС.

Компания разработала лазерную систему разминирования в рамках проекта «Посох». Изделие прошло испытания на полигоне.

«Лазер очень эффективен при обезвреживании взрывных устройств, поскольку вызывает не детонацию, а их горение. Это гораздо безопаснее и оказывает меньшее воздействие на окружающую инфраструктуру», — сказал Хованский.

По его словам, при срабатывании накладного заряда «бахнет как надо», а сапер может получить осколочные ранения. В то время как использование лазера позволяет оператору находиться на безопасной дистанции. Представитель LazerBuzz подчеркнул, что лазеры увеличивают производительность и безопасность разминирования.

Ранее в сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» оснастили лазерной установкой разминирования «Игнис». В ходе испытаний комплекс прожигал различные мины на дистанции 150 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"