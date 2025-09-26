Европа стала посмешищем для всего мира (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Европа превратилась в геополитическое посмешище XXI века

Лидеры ЕС с каждым днем все глубже погружают свои страны в хаос, и даже те, на кого возлагались большие надежды, не справляются с обязанностями и не способны защитить собственные интересы, пишет The Telegraph. Европа становится главным посмешищем на международной арене — и, по словам автора, это и есть путь к гибели великой цивилизации.

Аллистер Хит (Allister Heath)

Европа, континент, подаривший миру демократию, Pax Romana, эпоху Возрождения, великих мореплавателей, либертарианские идеалы шотландского просвещения, промышленную революцию и освобождение от рабства, теперь стала посмешищем для всего мира.

Наши лидеры — это "неигровые персонажи" в истории нашего спирального падения в забвение, которые стоят в стороне, пока мы мчимся к цивилизационному харакири.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен: все они политические пигмеи, взаимозаменяемые в своей некомпетентности, трусости и отсутствии видения. Даже Джорджа Мелони, единственный более-менее приличный лидер Западной Европы, не смогла обратить вспять "самоубийство" Италии. Фридрих Мерц, которого едва ли можно назвать Маргарет Тэтчер немецкого разлива, не спасет свою страну.

Их некогда великие нации все быстрее скатываются в пропасть бессмысленности и бессилия и терпят поражение по всем фронтам: экономическому, военному, моральному, демографическому, технологическому и геополитическому. Они утратили всемирное уважение и сохранили былую славу разве что как место для шоппинга, тематический парк или школа хороших манер.

Западная Европа страдает от множества патологий, которые бесконтрольно дают метастазы. Мы неспособны обеспечить значимый рост экономики, отчасти потому, что предпочитаем регулировать и облагать налогами все, что движется. Наша одержимость идеей нулевого баланса привела к росту цен, банкротству промышленности и обнищанию семей.

Мы больше не можем конкурировать с американскими или китайскими компаниями или развивать предпринимательство мирового уровня. Рабочие места скоро исчезнут из-за искусственного интеллекта, а социальные государства окажутся на грани банкротства. Иногда мы платим пенсионерам больше, чем работникам, а молодых людей подвергаем инфантилизации, "промывая им мозги" в так называемых университетах и лишая их экономической независимости из-за неисправного рынка жилья и манипуляций с денежной политикой. Рождаемость резко упала. Наши системы здравоохранения неустойчивы. Мы учим общественность ставить безопасность и комфорт выше риска, а потом удивляемся, почему они голосуют против сокращений.

Мы приняли наивный антимилитаризм, отказываясь признать, что европейские каникулы от исторических последствий закончились. Несмотря на совокупный ВВП, который более чем в 10 раз превышает ВВП России, и население, которое в 3,7 раза больше, чем в России, мы не можем помочь Киеву победить Кремль. Мы продолжаем унизительно просить Америку о помощи, усвоив неверные уроки холодной войны. Мы не могли дождаться, чтобы сдаться гротескным, ненавидящим Запад антисемитским мясникам и насильникам из ХАМАС, продемонстрировав всем злоумышленникам всю двуличность нашего дискурса о правах человека.

Мы исказили изначально светлый космополитический идеал — идею единства всех людей, превратив его в инструмент борьбы с расизмом и одновременно в оправдание для расширения модели государства всеобщего благосостояния. В итоге массовая иммиграция, наложившись на социалистическую, экономическую и образовательную политику, обернулась провалами интеграции: усилились разделение по общинам, рост исламизма, преступности и кризис доверия к демократическим институтам.

Наши мозги затуманены марксистскими и постмодернистскими идеологиями, наши сердца омрачены завистью и глубокой ненавистью, наши души разъедают постхристианские сомнения, и мы не хотим быть ни Афинами, ни Спартой, ни Иерусалимом, ни Римом, ни либералами, ни консерваторами.

Мы приняли искаженную идеологию, которая ставит равенство выше заслуг, бюрократию выше демократии, радикальный экоактивизм выше развития, эмоции выше разума и всеобщее выше национального.

Всегда наказывающий слабость, Дональд Трамп безжалостно высмеял Великобританию и Европу в ООН, а наши представители были вынуждены слушать его в покорном молчании. Многие из язвительных замечаний Трампа достигли своей цели.

Неспособность Западной Европы переосмыслить и перестроить себя — свою экономику, военную мощь, общество — после военной операции России олицетворяет наш упадок. На прошлой неделе российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии; ранее над Польшей были сбиты беспилотники (доказательств причастности России к нарушению воздушного пространства европейских стран представлено не было — прим. ИноСМИ). Москва активизирует свои действия в киберпространстве.

Как мы отреагируем, если Путин направит еще больше самолетов в воздушное пространство НАТО или, того хуже, предпримет более серьезные действия? Трамп хочет, чтобы мы сбили их, но как мы это сделаем? Мы едва ли готовы к эскалации; проще отвлечь внимание мира бессмысленными жестами, такими как вознаграждение террористов.

Мы больше не способны переключаться на другую скорость, не говоря уже о работе на сверхскоростях. Наши институты закостенели, а политика не функционирует. Да, Германия собирается тратить больше, и военно-промышленный потенциал улучшается, но этого слишком мало и уже слишком поздно. Россия начала военную операцию в феврале 2022 года, и ни Великобритания, ни какая-либо другая западноевропейская держава до сих пор не построили систему противоракетной обороны типа "Железный купол" (глупо, мы предали первопроходцев-израильтян) и не расширили свои вооруженные силы должным образом. В Великобритании, по-видимому, по-прежнему работает больше парковщиков, чем постоянных военнослужащих.

По оценкам, в этом году Европа ввезет российской нефти на сумму 4-5 миллиардов евро. Стоимость импорта сжиженного природного газа из России в первом полугодии 2025 года выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,4 миллиарда евро, причем большая часть газа поступает через бельгийский Зебрюгге.

Европа по-прежнему не может справиться с ситуацией, несмотря на то что план Путина рушится, что помогает объяснить, почему Трамп — снова воспользовавшись слабостью — повернулся против него.

22 июня 1941 года Гитлер начал операцию "Барбаросса", вторжение в Советский Союз; четыре года спустя, 2 мая 1945 года, советские солдаты водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

Время Путина, этакой дешевой копии Сталина, истекает, и ему нужно как-то избежать унижения в своем безумном стремлении восстановить сферу влияния Москвы. Он захватил Мариуполь и несколько других небольших украинских городов, но это не так уж много за три с половиной года боевых действий и разрушений. Нет никакой надежды, что он сможет победить Украину к январю 2026 года, то есть за тот же срок, который понадобился Сталину, чтобы захватить столицу гитлеровского рейха.

Так почему же мы не нанесли удар? К настоящему моменту Европа, укрепившая свою экономику, должна быть готова оказать Украине окончательную, решающую поддержку. Вместо этого мы едва начали ремилитаризацию, Великобритания и Франция балансируют на грани финансового кризиса и бессильны, пока Москва устраивает новые провокации. Так и умирают великие цивилизации.