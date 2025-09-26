Войти
Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня

Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня.
Источник изображения: @ ahamani.com

Варшава резко увеличила закупки беспилотных аппаратов с тайваньских заводов, чтобы усилить армию и снизить зависимость от китайских комплектующих.

Польша стала основным зарубежным покупателем беспилотников, произведенных на Тайване, пишет Bloomberg.

В 2024 году на долю Польши пришлось почти 60% экспорта этих устройств, что составило около 32 млн долларов за восемь месяцев с начала года. На втором месте остались США, импортировавшие дронов примерно на 7 млн долларов.

Тайваньская компания Ahamani сообщила о планах открыть завод в Польше из-за высокого спроса и о переговорах с рядом иностранных компаний, в том числе крупной южнокорейской, заинтересованных в покупке комплектующих, не связанных с Китаем. Глава Ahamani Кунг Цзы-чи отметил, что "Европа – очень важный рынок в сфере дронов, а Польша – ключевой шлюз и база".

С начала спецоперации на Украине дроны приобрели критическую роль для ВСУ и ее союзников. Польская индустрия дронов быстро расширяется: крупнейший производитель WB Electronics удвоил прибыль до почти 3 млрд злотых в 2024 году и предложил Ahamani совместное производство. Компания также поставляет оборудование для Украины и имеет там производственную площадку.

Спрос на тайваньские комплектующие обусловлен необходимостью обходить ограничения на китайские детали, что позволило Польше нарастить собственное производство и стать посредником для Украины. Польские компании, такие как Farada Group и FlyFocus, активно заменяют китайские компоненты на тайваньские для соблюдения стандартов безопасности США и сокращения рисков поставок.

В Тайване развитие отрасли поддерживает правительство через субсидии и госзакупки. Рост интереса со стороны западных стран создает для острова новые возможности, в то время как китайские компании продолжают поставлять военные дроны России.

В июле сообщалось, что поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

Поставки достигли 11,89 млн долларов, более половины из них приобрела Польша – на 6,48 млн долларов.

Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Южная Корея
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
