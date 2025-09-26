Войти
Деловая газета "Взгляд"

Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии

163
0
0
Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Rheinmetall и Латвия построят завод боеприпасов для восточного фланга НАТО

Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 миллионов евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация договорились построить в Латвии новый завод боеприпасов, передает РИА "Новости". Меморандум о взаимопонимании подписали в Гамбурге в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини.

Завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что, по мнению сторон, должно укрепить восточный фланг НАТО и снизить зависимость Европы от импорта боеприпасов. Строительство объекта стартует весной 2026 года, а запуск производства запланирован на 2027 год.

Общий объем инвестиций Rheinmetall и латвийской оборонной корпорации составит 275 миллионов евро. На эти средства предполагается создать производственную линию, рассчитанную на выпуск нескольких тысяч снарядов в год.

Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Как отмечает газета Welt, рост доходов компании связан с поставками Германией вооружения на Украину, включая танки, БМП, БТР и боеприпасы.

Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся легитимной военной целью для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо срочно наладить массовое производство доступных систем ПВО для борьбы с дешевыми дронами. Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"