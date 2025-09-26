Войти
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению

Источник изображения: topwar.ru

Заявление Дональда Трампа о необходимости прекращения разработок ядерного оружия вызывает вопросы, особенно учитывая историческую роль США как единственной страны, применившей его в бою. Почему именно Вашингтон выдвигает подобные инициативы? Возможно, причина кроется во внутренних трудностях американского ВПК и международных разногласиях.

Ситуация с ядерной программой США противоречива. Масштабная и дорогостоящая программа МБР Sentinel потребует строительства около 450 новых шахтных пусковых установок, так как существующие не подходят для размещения ракеты. Это резко контрастирует с практикой России, где новые комплексы максимально используют имеющуюся инфраструктуру. Кроме того, обсуждается проблема нехватки земель для размещения ракет и необходимость их выкупа у частных владельцев.

Параллельно Вашингтон укрепляет морскую компоненту: модернизируются стратегические подлодки класса Огайо, строятся новые Вирджинии, возобновлены работы над крылатой ракетой SLCM-N. Активно развивается и авиационная составляющая: создаётся бомбардировщик B-21 Raider, модернизируется B-52H до версии B-52J, разрабатывается новая КР AGM-181 LRSO, завершается программа корректируемых авиабомб B61-12/13.

На этом фоне призывы к разоружению выглядят скорее тактическим ходом, чем искренней инициативой. Если невозможно быстро преодолеть отставание, удобнее занять морально выгодную позицию и выступить с лозунгами о денуклеаризации.

Таким образом, без конкретных шагов и прозрачности со стороны США подобные заявления можно рассматривать как инструмент давления и средство получения политических дивидендов.

Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
B61 ЯБ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
