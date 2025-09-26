Индия впервые провела запуск баллистической ракеты Agni-P с ж.д. платформы

Источник изображения: topwar.ru

Индия провела очередное успешное испытание баллистической ракеты нового поколения Agni-P средней дальности. Основное отличие от предыдущих запусков в том, что на этот раз ракету запустили с железнодорожной платформы.

Индийское Минобороны намерено получить на вооружение баллистическую ракету средней дальности на мобильной платформе, причем не только автомобильной, но и железнодорожной. Для этого индийцы намерены использовать ракету Agni-Prime (Agni-P), первый запуск которой состоялся в 2021 году. Всего индийское Минобороны провело пять пусков ракеты Agni-P с колесной автомобильной установки, а шестой состоялся уже с железнодорожной.

Как именно устроена платформа для запуска ракеты, не сообщается, но судя по снимку крыша сдвижная, а сама она замаскирована под обычный железнодорожный грузовой вагон, в котором размещена пусковая установка.

Первый в своем роде запуск, осуществляемый с помощью специально разработанной мобильной пусковой установки на рельсовом ходу, имеет возможность перемещения по железнодорожной сети без каких-либо предварительных условий.

- говорится в сообщении Минобороны Индии.

Agni-P (Agni-Prime) — представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с двойной дублирующей системой навигации и наведения. Является ракетой нового поколения, входящей в одноименное семейство индийских МБР. Ракета массой 11 тонн изготовлена полностью из композитов и способна доставить боевую часть массой до 3-х тонн на дальность до 2 тысяч километров. Может нести ядерную боеголовку. Разработана Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) для Стратегических войск Индии.