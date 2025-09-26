Мантуров: работа по созданию нового технологического облика ОПК уже ведется

ЦАМТО, 25 сентября. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел совещание с руководителями предприятий ОПК. Участники совещания обсудили актуальные вопросы работы оборонно-промышленного комплекса.

Первый вице-премьер отметил, что утвержденные правительством России параметры проекта федерального бюджета на трехлетку для рассмотрения в Госдуме предусматривают существенное ресурсное обеспечение раздела "Национальная оборона". Это обусловлено необходимостью решения задач СВО, а также противодействия агрессивной политике стран НАТО, которые наращивают военные расходы.

"Обеспечение безопасности страны является безусловным приоритетом государства и отвечает интересам наших граждан. Особенно когда речь идет об усилении защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры внутри страны. В совокупности все это формирует повышенный запрос к оборонной промышленности. На недавнем совещании в Перми президент дал высокую оценку нашим предприятиям, обозначив кратный рост поставок вооружений и военной техники с начала СВО", – отметил Д.Мантуров.

Как рассказал первый вице-премьер, в текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Кроме того, уже утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих. По заданиям Минобороны, других войск и служб планируется наращивать средства противодействия атакам противника. Особый акцент будет сделан на обеспечении антитеррористической безопасности, повышении защищенности приграничных территорий и противодействии киберугрозам в сфере обороны. В безусловном приоритете – обеспечение военнослужащих на фронте всем необходимым вооружением, военной техникой, средствами связи и боевой экипировкой.

"Комплекс угроз, обозначенных в военных доктринах наших оппонентов, требует еще более активной работы на опережение. Необходимые заделы для этого уже формируются, и их практическая реализация станет ключевым элементом новой государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. Ее основные параметры в целом определены. Коллегами из Минобороны и Генерального штаба сформулированы задания по перспективным образцам и видам вооружений для всех родов войск. Это позволяет конкретизировать связанную с ГПВ госпрограмму развития оборонно-промышленного комплекса. В этой работе необходимо исходить из стратегической задачи постоянного улучшения тактико-технических характеристик существующих и перспективных образцов. В том числе за счет внедрения в ВВСТ элементов искусственного интеллекта, решений в области обработки больших данных и систем технического зрения. Также необходимо продолжать развитие и цифровизацию производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы. И конечно, формировать заделы в части инновационных стратегических материалов. Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", – подчеркнул Д.Мантуров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте правительства РФ.