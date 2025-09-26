Войти
Lockheed Martin поставила ВВС Греции 42-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер"

Истребитель F-16V ВВС Греции
Истребитель F-16V ВВС Греции.
Источник изображения: Hellenic Aerospace Industry

ЦАМТО, 25 сентября. Программа модернизации парка истребителей F-16 ВВС Греции достигла экватора после передачи 23 сентября 42-го модернизированного F-16V "Вайпер".

Поставки в течение последних двух лет ускорились благодаря сотрудничеству Lockheed Martin, Hellenic Aerospace Industry, правительства США и ВВС Греции.

Поставка выполнена в рамках обширной программы модернизации, направленной на повышение возможностей тактической авиации ВВС Греции. Большая часть работ по модернизации выполнена на предприятиях греческой Hellenic Aerospace Industry при участии специалистов Lockheed Martin.

Вице-президент Lockheed Martin Integrated Fighter Group Майк Шумейкер заявил, что поставка очередного самолета подтверждает приверженность компании поддержке греческих ВВС.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с Lockheed Martin первый контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

Первая пара модернизированных в США самолетов была доставлены в Грецию в сентябре 2022 года. Остальные истребители модернизируются компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI) на предприятии в Танагре.

Начиная с 1989 года, командование ВВС Греции приобрело 170 самолетов F-16 различных версий. Программа модернизации позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV.

После модернизации самолет представляет собой F-16V в конфигурации Блок.72, где цифра "2" указывает на двигатель Pratt & Whitney. Ключевым элементом модернизации является установка РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-83 (SABR) корпорации Northrop Grumman. Самолет оснащен новой центральной многофункциональной системой отображения, новым бортовым компьютером MMC-7000AH, каналом передачи данных стандарта Link-16, усовершенствованной системой РЭБ, автоматической системой предотвращения столкновений и усовершенствованной системой идентификации "свой-чужой" APX-126 Mode.5.

Военно-воздушные силы Греции в последние годы также приняли на вооружение 24 приобретенных во Франции многофункциональных истребителя "Рафаль F3R" и разместили заказ на поставку 20 самолетов F-35A "Лайтнинг-2".

