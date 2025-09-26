Войти
Медведев ответил на угрозы Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев предупредил Зеленского об оружии РФ, от которого не спасёт бомбоубежище

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

"Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", - написал Медведев в своём канале в MAX.

Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
