Медведев ответил на угрозы Зеленского

Медведев предупредил Зеленского об оружии РФ, от которого не спасёт бомбоубежище

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

"Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", - написал Медведев в своём канале в MAX.

Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.