Завод "Пелла" заключил соглашение на поставку пропульсивных комплексов с перспективой локализации производства

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" подписал в ходе выставки "Нева-2025" трехстороннее соглашение с компанией "Промышленные компоненты КАМАЗ" и китайским производителем Advance на поставку пропульсивных комплексов для строительства новой линейки буксиров серии ПЕ и многофункциональных катеров.

По условиям соглашения, компания "Промышленные компоненты КАМАЗ" отвечает за поставку двигателей, а Advance, в свою очередь, отвечает за изготовление редукторов, винторулевых колонок и панелей управления. Также китайская компания отвечает за интеграцию всего комплекса и программное обеспечение. Дополнительно, компании оказывают весь спектр услуг по пусконаладке и сервисному обслуживанию своей продукции.

Подписание соглашения по поставке пропульсивных комплексов

Предполагается, что пропульсивные комплексы будут бесперебойно поставляться на все проекты, которые есть в портфеле "Пеллы". В первую очередь – на новую линейку многофункциональных буксиров серии ПЕ: ПЕ-50, ПЕ-60 и ПЕ-80. В их числе – модернизированный проект хорошо зарекомендовавшего себя буксира проекта 90600 и эскортный буксир ледового класса Arc6 с тяговым усилием 80 тонн.

В преддверии соглашения стороны проделали большую работу: китайская сторона поставила "Пелле" винторулевые колонки для буксира, который строился в интересах ВМФ, а также пропульсивную установку на катер "Катран". Кроме того, в настоящее время завершается поставка пропульсивного комплекса на буксир, строящийся для компании "Грифон". Этот опыт совместной работы стал залогом подписания договора.

Подписанты отмечают, что винторулевые колонки производства Advance успешно заменили западные аналоги и это соглашение может стать первым шагом к созданию локализованного производства пропульсивного оборудования на мощностях завода в Отрадном.

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" находится в городе Отрадное (Ленобласть). С 1992 года верфь успешно строит суда различного назначения: от многофункциональных буксиров и скоростных катеров до промысловых судов и военных кораблей. За последние 20 лет ЛСЗ "Пелла" построил больше 100 буксиров.

В 2025 году завод представил два проекта новых многофункциональных высокоскоростных катеров, представляющих собой универсальную платформу, которая позволяет создавать катера различного назначения в зависимости от потребностей заказчиков.