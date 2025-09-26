Новый подход Трампа к Украине сажает Европу на крючок (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп переложил на Европу ответственность за поддержку Украины

Дональд Трамп внезапно сменил тон и напророчил Украине "новые перспективы", сообщает Bloomberg. Однако исполнять его обещание, видимо, придется ЕС. Теперь именно европейские столицы оказались в центре давления и несут ответственность за исход российско-украинского конфликта, отмечают авторы статьи.

Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli) и Ева Круковска (Ewa Krukowska)

Пока Украина и ее союзники удивлялись новому оптимистичному взгляду Дональда Трампа на военные перспективы Киева, стали намечаться признаки уже знакомого хода президента США — усиления давления не на Россию, а на Европу.

Пост Трампа в социальных сетях во вторник противоречит его прошлым заявлениям о том, что у Украины "нет козырей". Однако он ничего не предложил для поддержки Киева, взвалив это на европейских союзников. В публикации также не упоминались какие-либо условия по ужесточению санкций в отношении России.

Украинские и европейские чиновники публично одобрили заявление Трампа, которое прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским. Однако в личных разговорах они были более осторожны: кажется, что он перекладывает на них всю ответственность за установление мира. Хотя Трамп, казалось, положил начало для поддержки США, несколько умерив опасения союзников по поводу прекращения критически важной военной помощи, чиновники также предупредили, что мнение Трампа может опять измениться.

Его утверждение о том, что Украина может вернуть при поддержке Европы 20% своей территории, занятой россиянами, также противоречит большинству оценок разведывательных органов союзников: те считают, что каждая из сторон может гарантированно рассчитывать лишь на кровавую позиционную войну. Кремль резко активизировал удары за последние шесть недель с того момента, как Трамп встречался с Владимиром Путиным на Аляске для обсуждения мирного соглашения (хотя прогресс на местах и был ограниченным).

Заявляя, что Россия сейчас "бумажный тигр" на грани экономического кризиса, Трамп "на самом деле просто пытается вывести Путина из себя, — заявил Курт Волкер, который был специальным посланником по переговорам по Украине во время первого президентского срока Трампа. — Но он не говорит, что собирается с этим делать".

Российская экономика все больше ощущает на себе последствия военных действий: правительство предупредило в среду, что планирует повысить налоги ради компенсации расходов, а Украина начала проводить удары по энергетическим объектам и другой инфраструктуре глубоко в тылу.

С момента возвращения на свой пост в январе, Трамп периодически угрожал ввести новые масштабные санкции, которые, по его словам, заставят Россию сесть за стол переговоров. Но он лишь изредка приводил свои доводы в исполнение, неоднократно давая Путину больше времени, даже когда российский лидер усиливал удары по Украине.

На этой неделе чиновники США заверили союзников в том, что администрация осознала необходимость новых методов для изменения образа мышления Путина, с учетом того, что Россия усиливает эскалацию после саммита на Аляске, в том числе и недавними вторжениями в воздушное пространство НАТО (Доказательств о причастности России к нарушению воздушного пространства представлено не было — прим. ИноСМИ). Для союзников изменение риторики Трампа в отношении шансов Украины на победу стало долгожданным изменением по сравнению с его требованиями месячной давности к Киеву отказаться от территории для заключения мирного соглашения.

"Вы видите, что президент, откровенно говоря, разочарован Путиным, — заявил в среду Fox News посол США в ООН Майк Уолц — Как можно понять, по настоянию президента Европа все больше активизируется".

Представитель Белого дома заявил, что Трамп ясно дал понять, что это не война США и что европейцы должны взять на себя больше ответственности по управлению собственной же обороной.

На фоне призывов союзников усилить давление на Россию Трамп призвал Европу сократить закупки нефти и газа у России, которые и так резко упали после начала конфликта в феврале 2022 года. ЕС пообещал ускорить шаги по ограничению поступления оставшихся объемов нефти и сжиженного природного газа в надежде, что этого будет достаточно для удовлетворения Трампа.

Куда более жесткими для европейцев выступили его требования о введении 100-процентных пошлин в качестве наказания для стран, наращивающих закупки российского топлива после 2022 г. — Китая и Индии. ЕС, как правило, не вводит таких масштабных вторичных санкций, кроме того, блок сильно зависит от торговли с Китаем.

Трамп повторил эти слова в речи на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, заявив, что Европа должна принять "точно такие же меры" — запретительные пошлины — каковыми он и угрожает.

"Отчасти это стратегия, направленная на то, чтобы сместить акценты и как бы передать мяч европейцам и сказать: „Ну что ж, бейте первыми“", — заявила Лиана Фикс, старший научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям. В то время как Трамп ввел высокие пошлины для Индии из-за ее закупок российской нефти на фоне торговых переговоров, он ведет торговые переговоры с Китаем, и в начале этого года отказался от значительного повышения пошлин на китайские товары.

Есть также более срочные шаги, которые могли бы предпринять США, если бы те всерьез сократили доходы России от энергоносителей. По словам осведомленных источников, крупнейшие нарушители среди стран ЕС, лидеры которых также имеют самые тесные связи с администрацией Трампа, — Венгрия и Словакия — до сих пор не сталкивались с каким-либо конкретным давлением со стороны США за исключением просьб придерживаться санкций ЕС в отношении Москвы.

Трамп во вторник заявил журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — "мой друг", добавив: "Я пока с ним не разговаривал, но чувствую, что, если поговорю, он может изменить свою позицию. Думаю, я так и сделаю".

По словам представителей союзников, США также могли бы быстрее подорвать финансирование российской военной машины путем снижения предельные цены на свою нефть до уровня ЕС — 47,60 доллара за баррель.

Путин пришел к выводу, что военная эскалация — это лучший способ принудить Украину к переговорам на своих условиях и что Трамп вряд ли много сделает для укрепления обороноспособности Киева — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, близких к Кремлю.

По словам Волкера, Трамп "по-прежнему хочет заключить сделку с Путиным и с ее помощью получить деньги", что может осложнить введение новых санкций.

"Поэтому вместо того, чтобы посмотреть, что могут сделать США, он перекладывает ответственность на Европу — добавил он. —Завтра все может измениться. Он может позвонить Путину и сказать: „Ну, у нас был очень важный разговор“".