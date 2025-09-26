Операторы FPV-дронов рассказали о процессе уничтожения целей ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) РФ, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обеспечивают прикрытие российским огневым подразделениям от разведывательной техники и барражирующих припасов Вооруженных сил Украины. Об этом 25 сентября рассказали «Известиям» российские военнослужащие группировки войск «Центр».

«Наша работа заключается в прикрытии наших подразделений огневых, батарей. <…> Оператор РЛС (радиолокационной станции. — Ред.) засекает цель, передает данные оперативному дежурному, оперативный дежурный принимает решение на поражение», — сообщил корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину оператор FPV-дрона Иван Кириллов.

Военнослужащий отметил, что, когда его подразделению дается команда на ликвидацию выявленной цели, операторы поднимают в воздух беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и при помощи корректировки со стороны операторов РЛС успешно выполняют поставленную задачу. Демонстрируя данный процесс, Кириллов отметил, что современные FPV-дроны транслируют цифровое, а не аналоговое видео в режиме реального времени.

«Уничтожаем (БПЛА ВСУ. — Ред.) с помощью дронов, с помощью стрелкового оружия», — добавил оператор РЛС Владислав Ерастов.

По его словам, наиболее сложными задачами, с которыми справляется его подразделение, являются выявление и уничтожение ударных беспилотников, которые летят на низкой высоте с большой скоростью.

«Кроме FPV и пулемета, в распоряжении бойцов, естественно, стандартный комплекс «Игла», но немного модернизированный — крепления для тепловизора бойцы изготовили сами на 3D-принтере. Таким оружием сбиваются большие летательные аппараты, которые ВСУ отправляют в нашу сторону», — подытожил корреспондент «Известий» Сафиулин.

Российские военнослужащие, отправленные на выполнение боевых задач в район Кременского и Серебрянского лесов в Луганской Народной Республике (ЛНР) 16 сентября поделились с «Известиями» подробностями о своем продвижении в данной местности. Один из бойцов с позывным Модун, выросший в глухой тайге и ставший в данной зоне спецоперации проводником для своих сослуживцев, отметил, что данные леса не отличаются от тех, что он видел у себя на малой Родине — в Якутии.