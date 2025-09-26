Войти
Индия изучает возможность закупки и производства российских истребителей пятого поколения Су-57

Художественное изображение 2011 года индийского двухместного варианта истребителя Т-50 / Су-57 (FGFA) (c) Parijat Gaur
ЦАМТО, 25 сентября. Индия изучает возможность закупки, как минимум, двух эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, а также рассмотрит российское предложение по их лицензионному производству.

Как стало известно изданию The Print, если предложение будет принято, государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объединится с российской ОАК и будет производить самолеты в Индии одновременно с продолжающейся разработкой собственного перспективного самолета AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который должен поступить в эксплуатацию с 2035 года.

Согласно источнику издания, в случае принятия положительного решения, первые две эскадрильи Су-57 будут поставлены из России в готовом виде, а еще 3-5 эскадрилий могут быть произведены в Индии компанией HAL на ее заводе в Насике. У HAL уже налажены рабочие отношения с ОАК, что значительно упростит процесс.

Источник также добавил, что эти планы находятся на предварительной стадии и не связаны с реализуемой ВВС Индии программой MRFA, в рамках которой рекомендована закупка истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.

"Единственные две дружественные страны, обладающие самолетами пятого поколения, это США и Россия. США не станут предлагать F-35 по программе "Сделано в Индии". В свою очередь, Россия сделала такое предложение", – пояснил источник.

Напомним, в начале месяца индийское издание ANI news со ссылкой на источник в Министерстве обороны Индии сообщало, что Москва и Нью-Дели уже проводят оценку объема необходимых инвестиций для организации производства истребителя пятого поколения Су-57 в Индии.

Индийская HAL в течение длительного времени производит по лицензии истребители Су-30МКИ на своем заводе в Насике. Объект при необходимости может быть использован для производства новых Су-57. Ответственные российские структуры в настоящее время проводят исследование по определению необходимого объема инвестиций в проект.

Источник в индийском оборонном ведомстве добавил, что в Индии также есть другие предприятия, где производятся комплектующие к Су-30МКИ, которые могут быть использованы при производстве истребителей Су-57, если это потребуется. Данный фактор может обеспечить снижение затрат.

В Министерстве обороны также напомнили, что Индия участвовала в проекте разработки истребителя Су-57, когда тот носил обозначение FGFA, однако в конце апреля 2018 года официально вышла из проекта из-за некоторых проблем. Таким образом, в настоящее время нельзя исключать возможность возрождения "старого" совместного проекта на новом уровне, учитывая глобальную обстановку.

Издание The Print в этой связи напоминает об интересной детали: несмотря на то, что назначенный правительством комитет настаивал на заключении сделки по FGFA, Индия вышла из программы по рекомендации ВВС страны. "Выход Индии из программы FGFA в 2018 году был обусловлен сочетанием стратегических и практических соображений", – пояснил источник The Print.

В настоящее время Индия работает над созданием собственного проекта истребителя пятого поколения под обозначением AMCA. Дорожная карта проекта предусматривает выпуск пяти прототипов к 2027 году, первые летные испытания – в 2028 году, сертификацию – к 2032 году и серийное производство – к 2035 году.

