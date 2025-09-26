Войти
Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный эксперт Живов назвал «Бук-М3» крайне ценным российским средством ПВО

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) четвертого поколения «Бук-М3», который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) американскими барражирующими боеприпасами Switchblade 600 — это дорогая и ценная система противовоздушной обороны, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Бук-М3 — это новейший ЗРК ближнего и среднего радиуса. Очень дорогое и ценное имущество для Министерства обороны, потому что защищает группировку от беспилотников и крылатых ракет. С такими маленькими БПЛА, как Switchblade с барражирующими боеприпасами, БУК не обучен справляться. Для этого необходимо прикрывать его более миниатюрными средствами. Обычно это средства радиоэлектронной борьбы или какие-то ПЗРК», — сказал Живов.

Он добавил, что «Бук-М3» — современное ПВО, которое предназначается для борьбы с крылатыми ракетами и крупными беспилотниками.

Ранее ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали американским барражирующим боеприпасом Switchblade 600 российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) четвертого поколения «Бук-М3», но военная техника была спасена благодаря усилиям ефрейтора Данила Солькина. Сообщается, что российский боец заметил приближение барражирующего боеприпаса противника и успел среагировать — Солькин вывел ЗРК из зоны поражения снаряда и разместил ее в укрытии.

