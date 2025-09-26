«Калашников» объяснил уникальность прицела «Корнета»

«Калашников»: Прицел ПТРК «Корнет» позволяет управлять ракетой при помехах

Прицел противотанкового ракетного комплекса «Корнет» позволяет вести ракету к цели даже при наличии различных помех. Уникальность прибора объяснил концерн «Калашников» в Telegram.

Отмечается, что прицел-прибор наблюдения 1П45-1, разработанный специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, — это «сердце» ПТРК.

«Как показывает опыт СВО, уникальность прицела-прибора наведения 1П45-1 заключается в том, что, несмотря на естественные помехи (взрывы, пожары), управление ракетой осуществляется устойчиво вне зависимости от вида вражеской цели», — говорится в сообщении.

В зоне СВО «Корнеты» используют для поражения пикапов с кочующими минометами, наблюдательных пунктов, бронетехники и живой силы противника.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что возможности Корнета» усилили в четыре раза. Новая кассета позволяет вооружить одну установку сразу четырьмя легкими ракетами 9М134 «Булат».