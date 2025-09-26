На "Неве-2025" обсудили офшорное оборудование для нефтегаза

В рамках XVIII Международной выставки-конференции "Нева-2025" состоялся бизнес-бранч "Российское оборудование для офшорных нефтедобывающих компаний" с презентацией продукции и выступлением представителей регуляторов.

Отраслевые эксперты обсудили важность обеспечения суверенитета нефтегазовой отрасли, а также вызовы, стоящие перед индустрией и поставщиками оборудования в частности. С приветственным словом к участникам бранча обратился заместитель директора по развитию Машиностроительного предприятия "Винета" Павел Петров, обозначив требования, к которым пришлось адаптироваться в процессе разработки оборудования, ориентированного на нефтегазовую отрасль.

Установка подачи пресной воды УППВ, "Винета" Mil.Press FlotProm

Ранее, в течение более 30 лет, компания "Винета" специализировалась на судовых комплектующих и изделиях для атомной промышленности. Теперь компания активно интегрируется в нефтегазовую промышленность, поставляя оборудование водоочистки для морских буровых платформ. Павел Петров представил макеты оборудования для добывающих платформ, а именно установку подготовки питьевой воды, способную обеспечивать всю станцию, и первую в России мембранную установку очистки сточных вод. Помимо высокого качества очистки, установки компании "Винета" отличаются низким уровнем шума и устойчивостью к вибрационной нагрузке. Проектирование оборудования занимает около полугода, столько же – изготовление.

Также эксперты обсудили проблемы сертификации и проведения испытаний. По словам Павла Петрова, расходы на внесение оборудования в Российский морской регистр судоходства (РМРС) и проверку его соответствия требованиям нефтяных компаний составляют до 10–15% от стоимости продукта. При этом, по мнению заместителя директора компании "Винета", требования отдельных нефтегазовых предприятий куда строже, чем условия сертификации в РМРС.

В силу особенностей отрасли цикл испытаний и регистрации может занять от 6 до 9 месяцев. Чтобы сократить сроки, "Винета" активно расширяет собственную испытательную базу. Также у компании есть сервисные службы на всех флотах, которые используются для обслуживания заказов в сфере судостроения. Они же будут обеспечивать поддержку эксплуатации офшорного нефтедобывающего оборудования. Предприятие инвестирует в повышение квалификации своих сотрудников и расширение штата, чтобы оказывать качественный сервис не только в сфере судоходства, но и нефтедобычи. Также "Винета" успешно прошла проверку в системе аудита поставщиков Объединенной судостроительной корпорации, набрав 99 баллов из 100.

На производстве машиностроительного предприятия "Винета"

Участники конференции высоко оценили вклад компании и подчеркнули необходимость внедрения общих требований к качеству оборудования для всех представителей нефтегазовой отрасли. По мнению отраслевых экспертов, это позволит упростить и сократить процедуру испытаний и сертификации.

Главный специалист отдела технического наблюдения за морскими нефтегазовыми сооружениями РМРС Михаил Ульченко сообщил, что на данный момент организация унифицирует свои требования для компаний, которые выходят на рынок нефтегазового оборудования.

"Мы показываем, что требования, которые мы применяем для судоходного оборудования, применимы и для нефтегазового. У нас действительно более скромные сроки рассмотрения документации и проведения испытаний – порядка 30 дней, максимум – два месяца", – отметил Михаил Ульченко в ходе встречи.

Также эксперт выступил с презентацией основных направлений деятельности регистра, рассказав о создании лабораторий и инженерно-технологического центра, развитии юридического отдела морского права, запуске дочерних организаций, наблюдениях за трубопроводами и другими важными объектами; о разработке упрощенных методов сертификации в формате "единого окна" и сотрудничестве со страховыми компаниями.

"Мы переходим от точечной сертификации – выезда для проверки продукта – к контролю системы качества, в рамках которого проверяем компанию с точки зрения организации производственных процессов, – подчеркнул Михаил Ульченко. – Мы рекомендуем приходить в регистр на ранних этапах и приносить эскизы, получая одобрение, позволяющее избежать дополнительных вопросов на следующих этапах".

Завершающим этапом конференции-дискуссии стало выступление технического директора АО "МосЦКБА" Александра Мышонкова. Он подчеркнул актуальность технологий Московского центрального конструкторского бюро арматуростроения, отметив, что подразделения инжиниринговой компании охватывают полный цикл производства – от разработки до проверки, включая экстремальные испытания.

Отдельно технический директор АО "МосЦКБА" представил деятельность проекта "Техпромарма" – поставщика инновационных решений в сфере защиты трубопроводов от гидравлических ударов. По словам Александра Мышонкова, продукция компании пользуется высоким спросом на нефтегазовом рынке. В частности, "Лукойл" включил в требования к установке стабилизаторы давления от "Техпромарма".

Шаровый кран Саратовский арматурный завод

Также эксперт поделился достижениями Саратовского арматурного завода, продукция которого получила одобрение РМРС. Предприятие выпускает для офшорных нефтегазовых проектов запатентованные шаровые краны с верхним разъемом. Конкурентным преимуществом продукта стала возможность осуществления быстрого ремонта без полного демонтажа.