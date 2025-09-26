Последний разворот Трампа может быть сигналом, что он умывает руки от Украины (The New York Times, США)

Президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

NYT: союзники США не впечатлились выходками Трампа в ООН

Президент США проявляет все меньше интереса к посредничеству в заключении мирного соглашения по Украине и как будто даже хочет от него отказаться, пишет NYT. Впрочем, у союзников Америки по НАТО это не вызывает никаких опасений —они уже все рассчитали.

Дэвид Сангер

Спустя восемь месяцев после начала своего второго президентского срока президент Трамп сделал об Украине заявление, отдаленно напомнившее риторику его предшественника президента Джозефа Байдена. При верном сочетании мужества, изобретательности и оружия НАТО, заявил он во вторник, Украина сможет изгнать Россию с территории, которую та заняла за три с половиной года жестокого конфликта.

Но если копнуть глубже, то складывается впечатление, что за изменением позиции Трампа на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на этой неделе затаилось другое тайное желание. Похоже, Трамп желает умыть руки от украинского конфликта, поскольку усадить президента Владимира Путина за стол переговоров ему не удалось, а шансы выступить посредником между противниками тают.

Как это часто бывает с политическими заявлениями Трампа, трудно предугадать его истинные убеждения и невозможно гарантировать, что он не изменит свою позицию в дальнейшем.Он вообще крайне переменчив. По словам бывших помощников, его внешнеполитические взгляды чаще диктуются обидой за якобы проявленное “неуважение”, чем кропотливым стратегическим анализом.

Может показаться, что внезапный вывод Трампа, что Украина после многих лет борьбы снова способна отвоевать пятую часть своей территории, занятую войсками президента Владимира Путина, застало врасплох даже его собственных ключевых советников.

В тот самый день, когда Трамп дал свое заключение по Украине, госсекретарь Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, повторил привычную сентенцию администрации о том, что конфликт “не может закончиться военным путем” и предсказал, что это случится “за столом переговоров”.

Официальные лица Белого дома новую стратегию Трампа официально не комментировали. Однако высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что при администрации Байдена у США был лишь один вариант — финансировать Украину на неопределенный срок, не ведя при этом никаких переговоров с Россией. Чиновник сказал, что Трамп по-прежнему готов ввести против Москвы новые пошлины вместо традиционных санкций, но лишь в том случае, если Европа перестанет покупать у России энергоносители.

По мнению экспертов, следивших за попытками президента заручиться тактическим преимуществом на переговорах между Россией и Украиной, вполне возможно, что ничего вообще не изменилось.

“Изменился лишь анализ, но не политика, — сказал исполнительный директор Центра новой американской безопасности и бывший помощник сенатора Джона Маккейна Ричард Фонтейн. — Трамп колеблется между полярными оценками ситуации: раньше Украина не могла победить, потому что Киеву было “нечем крыть”, а теперь оказалось, что она может вернуть себе всю утраченную территорию, потому что Россия — всего лишь “бумажный тигр”.

“Как бы то ни было, обе точки зрения сводят роль Америки в конфликте к минимуму, — заключил Фонтейн, много писавший о стратегиях помощи Украине. — Он не предлагает менять политику США. Нет ни новых призывов к прекращению огня или мирному соглашению, ни новых санкций, ни новых сроков, ни новой военной поддержки Украины, кроме оружия, которое у США для нее закупает НАТО”.

По всем этим причинам союзники США в ООН не впечатлились. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще неделю назад отметил на пресс-конференции с Трампом, что Путин реагирует лишь на сильное давление США. Замысел Трампа наблюдать за происходящим со стороны вряд ли изменит статус-кво, как заявил один высокопоставленный британский чиновник.

Сенатор Митч Макконнелл, республиканец от Кентукки, бывший лидер сенатского большинства и ярый сторонник Украины, после заявления Трампа сперва приветствовал смену курса на более дружественный Киеву, но затем обвинил администрацию в подрыве собственных намерений.

“Президент назвал Россию агрессором, — подчеркнул он, — и его администрация должна действовать соответствующе. Если высокопоставленные чиновники Министерства обороны продолжат упрекать союзников по НАТО в том, что они якобы провоцируют Россию, замораживать или ограничивать военную помощь Украине или выступать против дальнейших инвестиций в военное сотрудничество с Киевом и уязвимыми союзниками по НАТО, вопреки поддержке, выраженной подавляющим большинством республиканцев в Палате представителей на прошлой неделе, они лишь подрывают усилия президента Трампа по прекращению конфликта”.

Он добавил: “Главнокомандующий не должен мириться с политической самодеятельностью, которая ослабляет его рычаги влияния и подрывает инвестиции в мир посредством силы”.

Макконнелл не стал вдаваться в подробности, однако, по-видимому, имел в виду заявления министра обороны Пита Хегсета и его главных помощников о сокращении военной подготовки и другой помощи уязвимым странам на границе с Россией. В результате некоторые эксперты предложили в качестве мерила истинной поддержки США оценивать затраты нынешней администрации на Украину, а не президентскую риторику.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона в администрации Байдена Лора Купер, курировавшая российско-украинское направление, отметила в среду, что в течение первых трех лет конфликта военная помощь Украине со стороны США и Европы, как текущая, так и с прицелом на дальнейшее сдерживание России, делилась “примерно 50 на 50”. “Сегодня американский вклад исчез. Лишь европейцы могут помочь украинцам продолжать борьбу, но неясно, смогут ли они помочь им добиться мира без помощи США”, — подчеркнула она.

Путин, отметила она, “всегда следит за материальной поддержкой Украины со стороны США, а не только за риторикой. Ни одна другая страна не сдерживает Россию так, как США”.

Владимир Зеленский, со своей стороны, постарался придать своему голосу как можно больше воодушевления и даже заметил, что своей новой риторикой президент “переписал правила игры”.

У Зеленского действительно появился повод для радости: его давние усилия вернуть расположение Трампа после печально известной февральской стычки в Овальном кабинете принесли плоды. Трамп перестал от него требовать поступиться землей ради мира, что для военного лидера равносильно политическому самоубийству. Более того, Трамп, не скрывая своего недовольства Путиным, может вместо Зеленского надавить с требованием уступок уже на российского лидера.

(Если это так, то Кремль, похоже, не проникся: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пренебрежительно заметил: “Утверждение о том, что киевский режим способен что-либо отвоевать у России, является ошибочным”. Затем он заявил российской радиостанции, что “Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. А бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь”.)

Однако как только Трамп отбыл из Нью-Йорка, стало ясно, что Зеленский оказался в прежнем положении: в конфликте, который длится почти столько же, сколько участие Америки во Второй мировой войне, он по-прежнему остро нуждается в деньгах, технологиях, разведданных, свежих войсках и поддержке.

В своей речи в ООН в среду Зеленский сказал собравшимся, что узнал что-то новое. По его словам, конфликт с Россией обострился из-за “развала международного права и слабости международных институтов” — по-видимому, это шпилька в адрес самой организации.

Безопасность, по словам Зеленского, обеспечивается не законами и резолюциями, а “друзьями и оружием”.

“Украина — лишь первая, российские беспилотники уже летают по всей Европе, и российские операции уже распространяются по всем странам”, — сказал Зеленский, имея в виду инциденты в этом месяце, когда российские беспилотники пролетели над Польшей, а российские истребители задержались в воздушном пространстве Эстонии на 12 минут, прощупывая оборону НАТО (ни то, ни другое официально не доказано и не подтверждено. – Прим. ИноСМИ).

Зеленский заявил, что всегда знал, что его самый веский аргумент — это что в случае успеха на Украине Путин на этом не остановится.

“Остановить Россию сейчас дешевле, чем гадать, кто первым создаст простой беспилотник с ядерной боеголовкой”, — заключил он.