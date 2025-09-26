«Нас ждёт унижение»: британский офицер опасается возрождения России

Источник изображения: topwar.ru

В сентябре британское правительство опубликовало оборонно-промышленную стратегию, которая обещает сделать перевооружение войск двигателем роста.

Но эта программа не решает реальных проблем. Вооружённые силы Британии крайне слабы

- пишет отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.

Как он указывает, флот располагает лишь несколькими фрегатами и эсминцами, а подводные лодки часто простаивают из-за нехватки экипажей. Численность ВВС сократилась с почти 850 боевых самолётов в конце 1980-х годов до чуть более 100 на сегодняшний день. Армия едва может выставить на поле боя 73 тыс. военнослужащих, «не имея толком ни танков, ни артиллерии, ни современных средств ПВО».

Тем временем Россия возрождается, Европа расколота, а Америка всё больше отвлекается на Китай. В любой будущей войне наши войска пойдут в бой с тем, что имеется сейчас, а не с тем, что было обещано на годы вперёд

- отмечает офицер.

По его словам, на днях в Лондоне прошла одна из крупнейших международных оборонных выставок DSEI, на которой в заявлениях лидеров ВПК читались лишь разглагольствования, самопиар и мечтания.

Реальность такова: после десятилетий недофинансирования по окончании Холодной войны, британские войска катастрофически некомпетентны и не готовы к реальным вызовам. Нас ждёт унижение

- предостерегает британский офицер.