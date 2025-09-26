«Нас ждёт унижение»: британский офицер опасается возрождения России

Источник изображения: topwar.ru
В сентябре британское правительство опубликовало оборонно-промышленную стратегию, которая обещает сделать перевооружение войск двигателем роста.
- пишет отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.
Как он указывает, флот располагает лишь несколькими фрегатами и эсминцами, а подводные лодки часто простаивают из-за нехватки экипажей. Численность ВВС сократилась с почти 850 боевых самолётов в конце 1980-х годов до чуть более 100 на сегодняшний день. Армия едва может выставить на поле боя 73 тыс. военнослужащих, «не имея толком ни танков, ни артиллерии, ни современных средств ПВО».
- отмечает офицер.
По его словам, на днях в Лондоне прошла одна из крупнейших международных оборонных выставок DSEI, на которой в заявлениях лидеров ВПК читались лишь разглагольствования, самопиар и мечтания.
- предостерегает британский офицер.