Эстонская компания Milrem расширяет поставки ДУМ THeMIS для ВС Украины

ЦАМТО, 25 сентября. Эстонская компания Milrem, начиная с декабря 2025 года, планирует поставить на Украину более 100 наземных дистанционно управляемых машин (ДУМ) THeMIS собственной разработки.

Об этом Jane's Defence Weekly стало известно во время состоявшегося 22 сентября визита группы журналистов из разных стран на предприятие эстонского производителя в Таллине.

Новые машины присоединятся к 15 ДУМ THeMIS, которые ранее были произведены для ВСУ на средства Германии.

Как сообщил журналистам директор Milrem по промышленному сотрудничеству полковник (в отставке) Пол Клейтон, они уже применяются на Украине, в основном, в качестве вспомогательной техники для доставки боеприпасов и инженерных работ.

П.Клейтон признал, что Вооруженные силы России сумели захватить одну из поставленных ДУМ, получившую повреждения в ходе боевых действий. По его заявлению, новая партию ДУМ THeMIS будет оснащена дополнительным бронированием и новыми радиостанциями. Кроме того, ранее поставленные на Украину машины будут модернизированы.

Новые ДУМ будут дооснащены украинскими поставщиками оборудования. В качестве примера П.Клейтон привел завершенный в августе проект оснащения THeMIS легким дистанционно управляемым модулем вооружения "Буря" с 40-мм автоматическим гранатометом. Он был реализован совместно с украинской компанией Frontline.

Компания Milrem не разрешила проводить фотосъемку на предприятии в Таллине, но представитель издания насчитал 26 находящихся в разной степени готовности машин, включая 23 в зеленой и три в пустынной камуфляжной окраске. Они, предположительно, предназначены для ВС Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, соответственно.

После завершения поставки новой партии техники ВС Украины станут самым крупным оператором ДУМ THeMIS, которые в настоящее время поставлены в 19 стран.

Как сообщал ЦАМТО, 3 сентября 2025 года Milrem Robotics объявила, что в сотрудничестве с неназванной страной-членом ЕС поставит Украине "рекордное" количество ДУМ THeMIS в рамках безвозмездной военной помощи.

Содержание пакета поставки будет разработано с учетом возможности масштабирования, что позволит в перспективе по необходимости поставлять дополнительные устройства. Milrem Robotics также проведет обучение личного состава ВС Украины, что позволит поддерживать боеготовность техники в полевых условиях.

Что касается возможных партнеров Milrem Robotics по поставке, то, по оценке ЦАМТО, в этом качестве, в первую очередь, следует рассматривать Францию и Германию.