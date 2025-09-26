Войти
«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России

USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Источник изображения: topwar.ru
АУГ USS Gerald R. Ford в плотном строю

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) возглавляет учения НАТО Neptune Strike («Удар Нептуна») в Северном море, в которых также принимают участие многочисленные боевые корабли союзников.

Это масштабная демонстрация морской мощи, направленная на сдерживание России

- говорится в издании UK Defence Journal.

Учения, которые пройдут с 22 по 26 сентября, объединят более 10 тыс. моряков, солдат, лётчиков и морских пехотинцев из 13 стран-участников. Манёвры запланированы в Средиземном, Адриатическом, Северном и Балтийском морях и призваны проверить способность НАТО использовать передовые морские ударные средства, обеспечивая безопасность критически важных водных путей и узких проходов.

В состав АУГ USS Gerald R. Ford, развёрнутой в Северном море, входят датский фрегат HDMS Niels Juel, французский фрегат FS Bretagne и американские эсминцы USS Mahan и USS Winston S. Churchill. Среди задействованных в учениях сил значатся турецкий УДК TCG Anadolu, итальянский УДК ITS San Giorgio и американский штабной корабль USS Mount Whitney.

Самый мощный в мире корабль – новейший американский авианосец Ford – посылает сигнал России

- говорится в издании.

Программа учений включает в себя вылеты с авианосцев, высадку морского десанта на юге Италии, патрулирование подводных лодок, имитацию боевых действий надводных кораблей и учения по спасению экипажа.

