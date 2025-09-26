Войти
Трамп получил данные о планах масштабного наступления ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Президенту США Дональду Трампу предоставили данные о планах украинского командования начать очередное масштабное наступление, для которого потребуются американские разведданные.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, Трамп по-прежнему разрешает продажу Киеву американских вооружений, но при этом пока что не намерен снимать ограничения на его применение для ударов вглубь территории России.

В последнее время не отличающийся последовательностью в своих суждениях американский президент в очередной раз коренным образом изменил свою риторику относительно украинского кризиса. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Трамп заявил, что считает, что Украина якобы обладает возможностью успешно продолжать боевые действия и даже вернуть все утраченные с 2014 года территории. При этом американский президент уточнил, что делать это Киеву придется при поддержке стран Европейского союза.

Примечательно, что в Европе воинственную и не очень логичную риторику Трампа встретили с воодушевлением, будто забыв, что противоречивый американский президент еще недавно настаивал на определенных территориальных компромиссах. Таким образом, все более очевидно, что при Трампе курс американской внешней политики зависит не от стратегических расчетов, а от личных амбиций хозяина Белого дома.

На фоне громких заявлений Трампа ВС РФ продолжают удерживать стратегическую инициативу, и с чрезвычайно высокой долей вероятности новое наступление ВСУ завершится точно так же, как и предыдущие, то есть полным разгромом боевиков киевского режима.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
