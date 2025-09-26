Войти
ВС Бельгии приняли на вооружение БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

Источник изображения: Фото: mil.be

ЦАМТО, 25 сентября. Вооруженные силы Бельгии официально приняли на вооружение БЛА MQ-9B "СкайГардиан" компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI).

В мероприятии, состоявшейся 23 сентября на авиабазе "Флоренн", принял участие министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, БЛА будут эксплуатироваться восстановленной в составе ВВС Бельгии 2-й эскадрильей "La Comete", которая была расформирована в 2001 году. На сегодняшний день обучение применению новой платформы прошли шесть бельгийских экипажей. В них вошли 35 человек, включая 6 пилотов и 6 операторов разведывательной аппаратуры. Еще шесть экипажей должны пройти подготовку на авиабазе "Уоддингтон" в Великобритании в третьем квартале 2026 года.

В перспективе ВС Бельгии планируют вооружить MQ-9B. Первоначально они будут оснащены ракетами "Бримстоун" класса "воздух-земля", а затем AGM-114 "Хеллфайр" и управляемыми бомбами GBU-54 LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition). Несмотря на то, что MQ-9B приобретен в конфигурации "СкайГардиан", БЛА может быть модифицирован к морскому варианту "СиГардиан".

Первый БЛА MQ-9B был доставлен в Бельгию в конце августа. Как ожидается, второй аппарат прибудет к середине ноября, третий и четвертый БЛА будут поставлены к концу 2026 года.

Начальная готовность первого комплекса к боевому применению должна быть достигнута к третьему кварталу 2026 года, а полная – ко второму кварталу 2027 года. К этому времени 2-я эскадрилья сможет выполнять задачи разведки в ходе шестимесячного развертывания при применении 6 дней в неделю по 16 часов в сутки.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B "СкайГардиан", 12 стационарных сертифицированных наземных станций управления; мультиспектральных систем AN/DAS-4, РЛС AN/APY-8 "Линкс", другого оборудования и услуг стоимостью до 600 млн. долл.

В августе 2020 года командование ВВС США заключило с GA-ASI начальный контракт на поставку ВС Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы предполагалось завершить к 31 марта 2024 года, однако реализация проекта затянулась и сейчас отстает более чес на год.

Летные испытания первого БЛА начались на предприятии General Atomics Aeronautical Systems Inc. в Эль-Мираж (шт.Калифорния) в феврале 2025 года.

На текущий момент профинансирована покупка двух комплексов БЛА "СкайГардиан" (4 аппарата), однако согласно утвержденному правительством страны в июле планирующему документу "Стратегическое видение Бельгии до 2025 года", на 2027 год запланировано приобретение третьего комплекса. На эти цели предполагается выделить 254 млн. евро.

