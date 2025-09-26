Андрей Белоусов провел техсовет по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами

ЦАМТО, 25 сентября. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел технический совет по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами и повышения ее эффективности.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России, центральных органов военного управления, представители группировок войск, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, а также предприятий промышленности.

"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80 процентов огневых задач", – сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", – подчеркнул глава военного ведомства.

В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.