FT: Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева

160
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Несколько европейских чиновников выразили мнение, что американский лидер хочет возложить на ЕС ответственность за оборону Украины

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, Трамп в течение месяцев пытался принудить Украину признать российскими утраченные ею территории. Однако недавно президент сменил риторику, написав в Truth Social, что Киев мог бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС.

Несколько европейских чиновников выразили мнение, что Трамп хочет возложить на Европу ответственность за оборону Украины. Как заявил изданию представитель Германии, американский лидер задал "очень высокую планку". Другой собеседник издания считает, что Трамп готовит для себя "запасной выход", чтобы обвинить Европу в провале, "когда и если ему это потребуется".

По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником". При этом "в ряде кабинетов" позицию Трампа восприняли положительно, пишет издание.

Ранее американский президент заявлял, что страны Европы "должны немедленно прекратить закупки нефти у России". 

