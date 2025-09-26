США превратили бомбу StormBreaker в дальнобойный боеприпас наземного базирования

Источник изображения: topwar.ru

Базовая версия StormBreaker воздушного базирования

24 сентября компания Raytheon завершила испытания наземного варианта управляемого боеприпаса StormBreaker, показав соответствующие видео. Как утверждается на её сайте, новая модификация была разработана и испытана всего за 50 дней.

Как выясняется, тестирование прототипа, оснащённого серийным ракетным двигателем и ключевыми компонентами базового варианта, прошло ещё весной текущего года на частном полигоне в пустыне Мохаве. В ходе его запуска были достигнуты ключевые показатели, в частности, набрана высота около 6 тыс. м.

Недавние глобальные конфликты выявили необходимость в интеллектуальном высокоточном ударном оружии наземного базирования, способном обходиться без спутниковой связи, действуя в районах, где нарушена работа GPS

- пояснили в Raytheon.

GBU-53/B StormBreaker – это американская высокоточная планирующая бомба, изначально воздушного базирования. Она разрабатывалась с 2006 года. Её использование с борта F-15E было одобрено в 2020 году, с F/A-18E/F – в 2023 году. В настоящее время ведётся адаптация к F-35. Масса изделия составляет 93 кг, вес БЧ – 48 кг.

Бомба оснащена продвинутой ГСН, работающей в трёх режимах: радар миллиметрового диапазона обнаруживает и сопровождает цели в любых погодных условиях; ИК-изображение обеспечивает улучшенное распознавание целей; полуактивный лазер позволяет наводить оружие со стороны.

Рабочий диапазон базового варианта – 111 км при поражении стационарных объектов или 74 км при ведении огня по движущимся целям. При этом новая модификация наземного базирования, охватывая тот же набор целей, имеет, как утверждается, «увеличенную дальность полёта и расширенные ударные возможности».

В текущем году планируется провести дополнительные испытания бомбы, превращённой в снаряд.